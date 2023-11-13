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香港GDP成長預測下修 「夜經濟」難振景氣

香港特派員李春／香港13日電
香港政府調低全年GDP，所力推「夜經濟」，看來效果不佳。(中通社)
香港政府調低全年GDP，所力推「夜經濟」，看來效果不佳。(中通社)

港府力推「夜經濟」，看來效果不佳。香港行政會議召集人葉劉淑儀說，現在香港人晚上「一在深閨（指家中）、一在深圳」。

文匯報報導，港府9月14日舉行「香港夜繽紛」啟動禮，9月起至明年初，推出四大主題活動，涵蓋消閒、美食、音樂及文化等，其中灣仔、觀塘及西環海濱長廊逢周末舉行晚間活動，除了美食外，並有音樂和無人機等表演。全港超過80間商場周末延長營業時間，以及定期舉辦各類大型活動港鐵提供「5送1」晚間票務優惠。戲院夜場更有超筍（便宜）價優惠，個別場次票價50元（港幣，下同，約6.4美元），午夜場35元；加上餐廳及酒吧等優惠，全方位營造熱鬧不夜天。

葉劉淑儀說，近日到香港一間酒樓時，發現本地客人寥寥可數，晚上6時後街上人流亦甚少，港府早前推出「香港夜繽紛」振興經濟活動，當局要加把勁，協助小商戶及基層市民，促進他們留港消費及吸引更多世界各地的遊客到港，重振香港本地經濟。

葉劉淑儀透過社交平台稱，近來收到各界及商戶反映，指社會復常後經濟復甦未如預期，說她「看見此情此景也感到十分惆悵」。

香港前特首梁振英透過社交平台說，吸引香港周邊的內地居民到港的新招式，是讓內地旅客經港珠澳大橋，進入大嶼山自駕遊。但質疑香港當局因怕塞車，而限制「粵車南下」在人工島止步。

香港不僅「夜經濟」未能繽紛，整體消費和對外貿易的復甦速度均較預期差。港府最近調低全年經濟成長預測，料香港今年全年經濟成長僅3.2%。這算是大幅調低，因為8月覆檢香港實質本地生產總值（GDP）成長預測時，還是4%至5%，現在最新下修，更低於彭博加權平均預測的3.5%。

港府經濟顧問梁永勝早前說，香港經濟明年仍要看外部因素，外部環境及地緣政治緊張，先進經濟體繼續加息，外部需求較弱，除直接影響香港出口表現，也對香港本地消費氣氛造成影響，加上疫後市民消費模式和要求略有改變，商家尚待適應，多項因素影響下，第3季GDP雖增4.1%，仍較預期差。鑑於短期繼續面對高利率環境，香港經濟只會緩慢成長。

香港 利率 自駕

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