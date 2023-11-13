2860人泳渡維港 破12年來紀錄 選手大讚水質改善

新世界維港泳12日在維多利亞港舉行，數千參賽者從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游向尖沙咀星光大道終點。（中新社）

香港 體壇盛事「新世界維港泳」昨早舉行，是2011年復辦以來最大規模，有2860名健兒昨早由灣仔金紫荊廣場出發，游往終點的尖沙咀星光大道 ，全長約1公里。部分泳手大讚維港水質改善，有人稱看得到水底大石。

綜合明報、文匯報報導，有港隊代表指太多人同時落水，情況混亂，中國香港游泳總會會長王敏超表示，會嘗試分批下水，又期望明年名額可增至5000個，並且計畫在淺水灣舉辦世界賽。

昨日為香港復常後首辦維港泳，競賽組與優悠組名額合共增至4000個，較去年增加超過一倍，規模是2011年復辦以來最大，惟昨日只有2860人落水參賽。

王敏超解釋，參與維港泳必須接受水試，而其中一日的水試因颱風而取消了，影響了當日原要參與水試的700名報名健兒，其後雖然有補辦水試，但最終只有3000名選手通過水試，故參賽人數較名額為少。他表示，日後會考慮在海上舉行水試，以增加靈活性。

今屆比賽分為競賽組和優悠組，由於昨日海面較大浪，不少參加者游得較吃力，其間有泳手中途體力不支，需被扶上醫療船，結果最後有26人無法游到終點，其中一名男參賽者因頭暈送院。

新世界維港泳12日在維多利亞港舉行，數千參賽者從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游向尖沙咀星光大道終點。（中新社）

至於競賽組則重設國際組賽事，更首次有大灣區 內地城巿泳手參加。昨早7時30分的首場賽事為競賽組比賽，尖沙咀終點站附近當時已擠滿觀賽的人群，紛紛為泳手喝采。隨著各泳手逐漸靠近終點，人群的歡呼聲愈發響亮。

新世界維港泳12日在維多利亞港舉行，數千參賽者從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游向尖沙咀星光大道終點，圖為參賽者在海水中揮手致意。（中新社）

男子國際組賽事競爭激烈，日本泳手古畑海生與中國台北的卓承齊幾乎同時過終點，而古畑海生率先「拍板」險勝0.1秒，以14分43秒9奪得冠軍。