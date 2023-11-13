我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

2860人泳渡維港 破12年來紀錄 選手大讚水質改善

香港新聞組／香港13日電
新世界維港泳12日在維多利亞港舉行，數千參賽者從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游向尖沙咀星光大道終點。（中新社）
新世界維港泳12日在維多利亞港舉行，數千參賽者從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游向尖沙咀星光大道終點。（中新社）

香港體壇盛事「新世界維港泳」昨早舉行，是2011年復辦以來最大規模，有2860名健兒昨早由灣仔金紫荊廣場出發，游往終點的尖沙咀星光大道，全長約1公里。部分泳手大讚維港水質改善，有人稱看得到水底大石。

綜合明報、文匯報報導，有港隊代表指太多人同時落水，情況混亂，中國香港游泳總會會長王敏超表示，會嘗試分批下水，又期望明年名額可增至5000個，並且計畫在淺水灣舉辦世界賽。

昨日為香港復常後首辦維港泳，競賽組與優悠組名額合共增至4000個，較去年增加超過一倍，規模是2011年復辦以來最大，惟昨日只有2860人落水參賽。

王敏超解釋，參與維港泳必須接受水試，而其中一日的水試因颱風而取消了，影響了當日原要參與水試的700名報名健兒，其後雖然有補辦水試，但最終只有3000名選手通過水試，故參賽人數較名額為少。他表示，日後會考慮在海上舉行水試，以增加靈活性。

今屆比賽分為競賽組和優悠組，由於昨日海面較大浪，不少參加者游得較吃力，其間有泳手中途體力不支，需被扶上醫療船，結果最後有26人無法游到終點，其中一名男參賽者因頭暈送院。

新世界維港泳12日在維多利亞港舉行，數千參賽者從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游向...
新世界維港泳12日在維多利亞港舉行，數千參賽者從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游向尖沙咀星光大道終點。（中新社）

至於競賽組則重設國際組賽事，更首次有大灣區內地城巿泳手參加。昨早7時30分的首場賽事為競賽組比賽，尖沙咀終點站附近當時已擠滿觀賽的人群，紛紛為泳手喝采。隨著各泳手逐漸靠近終點，人群的歡呼聲愈發響亮。

新世界維港泳12日在維多利亞港舉行，數千參賽者從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游向...
新世界維港泳12日在維多利亞港舉行，數千參賽者從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游向尖沙咀星光大道終點，圖為參賽者在海水中揮手致意。（中新社）

男子國際組賽事競爭激烈，日本泳手古畑海生與中國台北的卓承齊幾乎同時過終點，而古畑海生率先「拍板」險勝0.1秒，以14分43秒9奪得冠軍。

香港 灣區 星光大道

上一則

勾結人販賣出生證 襄陽醫院6人被抓

下一則

衝著美菲？解放軍與東南亞5國反恐軍演 中專家：有助南海穩定

延伸閱讀

諷監控、言論管制…中國創作者再出動畫 向港人致敬引共鳴

諷監控、言論管制…中國創作者再出動畫 向港人致敬引共鳴
黑人區的收租伯

黑人區的收租伯
黎智英案送中？港律政司長：極端情況才會

黎智英案送中？港律政司長：極端情況才會
香江觀察／香港經濟好不好？看尖東聖誕燈飾就知道

香江觀察／香港經濟好不好？看尖東聖誕燈飾就知道

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」