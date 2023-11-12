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諷監控、言論管制…中國創作者再出動畫 向港人致敬引共鳴

中央社／台北12日電
Youtuber「一隻土撥鼠MrMarmot」製作的「小粉紅的一生」，諷刺當今中國小粉紅的行徑，引起共鳴。本月10日，頻道上傳全新影片「當中國解放了全世界…賽博反賊2077」。（取材自一隻土撥鼠MrMarmot YouTube頻道）
Youtuber「一隻土撥鼠MrMarmot」製作的「小粉紅的一生」，諷刺當今中國小粉紅的行徑，引起共鳴。本月10日，頻道上傳全新影片「當中國解放了全世界…賽博反賊2077」。（取材自一隻土撥鼠MrMarmot YouTube頻道）

曾創作「小粉紅的一生」動畫影片引發話題的Youtuber「一隻土撥鼠MrMarmot」近日發布新作，假設中共統治全世界下的各式監控情形與人民生活。其中部分畫面基於香港抗爭的真實照片加以繪製，引起港人共鳴。

網路影片「山道猴子的一生」於今年8月間爆紅，隨後引起許多創作者、倡議者致敬與仿作的浪潮，藉此引起對不同議題的關注，其中Youtuber「一隻土撥鼠MrMarmot」製作的「小粉紅的一生」，諷刺當今中國小粉紅的行徑，引起共鳴。

本月10日，頻道上傳全新影片「當中國解放了全世界…賽博反賊2077」，故事背景設定在不久的未來，假設中共統治全世界後，鋪天蓋地的監視、信用分數制度與言論管制下，人民為了生活而戴上假面具，而部分人則選擇反抗。作品名稱來自於角色扮演遊戲「電馭叛客2077」（中國譯為賽博朋克2077）。

影片來源：YouTube

這部影片中也敘述了不願接受這樣制度的民眾群起反抗，卻被鎮壓。部分畫面是取自於過去幾年香港抗爭時的照片，加以創作而成，並且註明「送給香港的朋友，stand with Hongkong！」因此引起不少香港網友共鳴，有人留言「身為一個香港人，看著看著就哭了」、「香港人謝謝你製作這部影片」；此外，也有留言稱「只有中文字幕太可惜，應該配上英文字幕」。

在影片尾聲則放上了魯迅「華蓋集」中的一段話：「勇者憤怒，抽刃向更強者；怯者憤怒，卻抽刃向更弱者」。

影片上線至今2天已累積35萬人次觀看，「一隻土撥鼠MrMarmot」則在影片資訊欄稱這隻「影片放飛自我了，劇本比較魔幻」。

根據頻道簡介，「一隻土撥鼠MrMarmot」出生在上海，現在居住於美國洛杉磯，全職遊戲美術工作者，並兼職擔任Youtuber。主要分享個人經歷，偶爾聊聊兩性、政治、遊戲與熱點事件。

另據過往發布的影片，他提到過去居住在中國時，因時常批評政府，社群帳號多次被查禁。之後透過留學的機會離開中國，並開始在美國求學、生活以及工作。

影片來源：YouTube

影片部分畫面取自於過去幾年香港抗爭時的照片，加以創作而成。（取材自一隻土撥鼠Mr...
影片部分畫面取自於過去幾年香港抗爭時的照片，加以創作而成。（取材自一隻土撥鼠MrMarmot YouTube網頁youtube.com）

香港 中共 洛杉磯

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