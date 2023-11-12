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香港「高才通」多內地申請 7成做金融、創科

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港勞工及福利局局長孫玉菡11日表示，各項「搶人才」措施的成績令人鼓舞，本年首10個月已有7萬人赴港，較原訂目標多一倍。「高才通」申請人以內地人士占最多，有兩成是身處海外；畢業於全球百強大學申請者有4成是海外畢業的內地生。整體申請人的工作背景方面，有約7成人從事金融、創科、商貿領域。

香港01報導，孫玉菡昨在電台節目表示，望吸引海外讀書的港人回流，認為香港人才庫豐富，未來要多向他們講解香港發展機遇，並多了解他們的需要。

報導引述孫玉菡指，有一部分非本地畢業生藉計畫可在香港逗留兩年，稱局方設立的人才辦公室能幫助配對工作，最近舉辦的保險業招聘會，都反應良好，希望繼續配對其他行業，讓高才盡快投入職場。

年輕的高才在港「落地生根」需要配套，孫指，「後生仔對住屋要求別太多」，可以與朋友合租，最關鍵是提供機遇，反而是帶同家人赴港的申請人挑戰較為大，不過，考慮本地人面對很大的住屋壓力，所以不適宜向外來人才提供住房優惠。

對於最近出現多宗致命工業意外，孫玉菡指，已經加大違反《職安健條例》的罰則，但仍要加大宣傳教育，以及巡視的工作。他指安全守則不能妥協，呼籲如發現安全問題，都要主動出聲，港府有投訴渠道。

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