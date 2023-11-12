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港人北上買大閘蟹 蟹商喊苦：銷情從未這麼慘烈

香港新聞組／香港12日電
港人北上深圳搶買大閘蟹，香港持牌蟹商指生意大受打擊。（中通社資料照片)
港人北上深圳搶買大閘蟹，香港持牌蟹商指生意大受打擊。（中通社資料照片)

正值品嘗大閘蟹的最佳時節，繼夏季搶購無錫陽山水蜜桃後，大閘蟹成為香港人北上深圳消費購物的搶手貨，有本地持牌蟹商指生意大受打擊，生意大跌兩成或以上，更形容「銷情從未這麼慘烈過」。

9月以來，港珠澳大橋口岸日均進出境車輛超1萬輛次，其中10月2日單日通行量首次突破1.4萬輛次，高峰期周末及節假日的日均通關量近7000輛次。在這股風潮下，小紅書及臉書等社交平台上出現大量港人北上消費的攻略帖文。在深圳，不僅生鮮超市的大閘蟹櫃檯圍滿港人，部分口岸區域開設大閘蟹店，並提供免費代蒸服務，方便港人帶蟹回港。

香港01報導，專售大閘蟹的永富食品公司董事陳錦輝表示，自疫情結束後，部分港人每逢周末北上玩樂，已在內地品嘗大閘蟹，甚至順道帶回香港享用，認同確實影響今年的銷情。他指，縱使有顧客願意留港消費，惟受限於香港經濟及市道疲弱，他們的消費力略有下降，估計銷情相比去年減少兩成。

據報導，業內人士指從事大閘蟹批發及零售數十年，「銷情從未這麼慘烈過」。該人士亦指，內地有蟹店或「掛羊頭賣狗肉」冒充太湖大閘蟹，售價低至不可思議的水平，提醒港人須提防買錯假蟹。「香港人喜歡貪便宜 ，去深圳買蟹回來香港，卻是買了湖南湖北蟹，自己都不知！便宜貨怎麼可能會有好的呀。」

香港 疫情 小紅書

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