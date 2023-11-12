樓市減辣見效 香港新盤11天成交300宗 逼近上月全月

樓市減辣見效，香港房市交投漸見起色。(中新社資料照片)

香港 發展商新地旗下屯門NovoLand第2A期，新推出價單加入市場罕見的「樓價保障」條款，樓價保障金額的上限為樓價5%。昨日在「雙11」展開第三輪銷售，發售186伙，當中以價單賣154伙單位，折實平均呎價1萬3541元（港幣，下同，約1734美元），折實入場335.4萬元。新地副董事總經理雷霆認為銷售反應理想，相信屬近兩個月銷情最好新盤。連同其他新盤，全港一手盤昨共售出約85伙。

綜合香港01、文匯網報導，踏入11月以來，新盤首11日已累錄約300宗成交，接近上月全月362宗成交，當中豪宅及大手客成交明顯增加，反映施政報告為樓市「減辣」後，專才以至投資 者入市意欲回升，代理更預期11月一手成交反彈至1000宗，甚至是1500宗水平。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，是次買家仍以90後及00後為主，占逾八成以上。由於是次推售單位景觀較為優質，預期入伙後呎租可達38元，租金 回報逾3厘，故備受不少用家及投資客捧場，美聯入票客源中，投資客占約20%。若以地區劃分，客人仍以新界區為主，占約八成，香港及九龍合計占兩成。

另一邊廂，恒基地產旗下長沙灣曉柏峰昨午2時起開始收票。恒基物業代理營業部總經理林達民表示，昨日首度開放示範單位予公眾參觀，吸引不少投資客及自住客到場，尤其是兩房單位，睡房用途多變的特點，首日參觀美麗華廣場展銷中心的人數超過4000人次，並已錄得超額認購登記。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行昨天買家出席率約8成，項目提供樓價保證，戶型切合剛需客需要，料今日一手銷情定必比上周理想。該行錄得一組大手客，打算斥資1400萬購入NovoLand 三房及兩房各一伙，作家人自用。

陳永傑表示，減辣後發展商提供更多優惠促銷貨尾，令二手陷於捱打局面，昨日公布的CCL已連跌四周，於一手競爭下，相信二手樓價將持續受壓，未來數周CCL將繼續錄得跌幅。11月一手宗數暫錄200餘宗，料今日過後將突破300宗，預計全月可達1300宗至正常水平，但未至於熾熱程度。