香港中九龍幹線地盤墜鋼筋 4傷1命危

中九龍幹線地盤11日發生吊臂車上的鋼絲鬆脫意外，導致4名工人受傷。(取材自香港電台)

香港 繼前天東涌醫管局地盤發生工人遭高處墜下鋼筋擊斃事故後，昨日再發生嚴重工業意外。油麻地渡船街與甘肅 街交界的中九龍幹線地盤，昨午有吊臂車吊運鋼筋至一個離地10米深的深坑期間，多條鋼筋突然下墜，導致坑內的4名工人受傷，其中1人命危。消息指，警方初步調查相信涉事吊臂車上的鋼絲鬆脫是意外成因。

明報報導，昨午1時許，4名男工人在上址地底坑洞協助搬運鋼筋，其間地面一輛重型貨車的吊臂鋼纜突然斷開，20支長約10米、共重約1.5噸的鋼筋墜下洞內，其中幾支擊中4人。消防其後趕至，以吊臂車協助將擔架吊落洞內，將傷者救出。

中九龍幹線地盤11日發生吊臂車上的鋼絲鬆脫意外，導致4名工人受傷。(取材自香港電台)

據報導，兩名同姓吳的工人（28歲及31歲）一度被壓在幾支鋼筋下，同被送往伊利沙伯醫院治理。現場所見，一人頭受傷，衣服染血，要戴上氧氣罩；另一人頭、手受傷，眼角流血。至昨晚，31歲工人情況危殆，28歲工人情況嚴重。另外兩名姓林（34歲）及姓周（41歲）工人分別腰及腳受傷，自行到廣華醫院治理，其中林已出院，周情況穩定。

香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑認為，業界應確保地盤使用的吊臂車有作定期檢查，包括鋼絲及鐵鍊，相關人員亦應接受相關訓練，而承建商有責任確保現場環境安全，包括吊運時物料下方不應有工人。