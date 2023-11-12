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港鐵有臭蟲？藥房買噴藥大增 經檢查未見網傳蟲跡

香港新聞組／香港12日電
9月起香港已兩次接獲機鐵有臭蟲的匯報。(取材自臉書)
9月起香港已兩次接獲機鐵有臭蟲的匯報。(取材自臉書)

網上流傳一張機場快線列車，懷疑發現臭蟲（床蝨）的照片，港鐵表示，留意到有關照片，日前晚上9時接到乘客通報，隨即派員上車檢查，並未發現車上類似照片中顯示的昆蟲。公司將該列列車收回車廠徹底檢查，在清潔過程中也未發現任何昆蟲，該列車隨即進行高溫深層清潔。港人憂慮蝨患或在社區爆發，藥房買殺蝨噴霧人數增加。

綜合香港01、大公文匯報報導，Facebook專頁「Riders」昨早發文指「港鐵拖延一月方將一受影響列車暫停服務」，內容提到收到一封由港鐵向機鐵職員發出的內部電郵，指港鐵在9月及10月均接獲乘客反映懷疑有臭蟲的，但因9月的投訴未透露列車資訊，至10月投訴人提供列車編號，才暫停涉事列車的服務。

港鐵回覆說，早於外國開始傳出爆發臭蟲問題時，已作出風險評估及制定方案，每晚加強檢查列車及清潔，並定期進行滅蟲，以確保列車於投入服務前清潔衛生。港鐵上星期起，為所有機場快線列車、高鐵列車、迪士尼線列車及東鐵線列車頭等車卡，進行高溫深層清潔及防治床蝨工作。

臭蟲危機近日由法英蔓延至韓國，令港人憂慮蝨患或在社區爆發，因此藥房買殺蝨噴霧人數增加。

有藥房職員表示，自從有新聞報導機場快線車廂出現臭蟲蹤影後，到來查詢及購買滅臭蟲產品的數字急升，平時一日賣出一、兩支滅蝨噴霧，現時一日賣出約10支，現僅剩少量貨，打算補貨40多支以滿足需求。該藥房職員估計，臭蟲危機未必即時在社區爆發，料客人買入只作防備之用。

亦有商家趁機推銷標榜防蝨滅蝨產品，包括工程用的熱風槍，以及推出「滅蝨三寶」，即蒸氣機、吸塵機及殺蟲劑。電動工具專門店經理表示，過去一周平均每日售出一、兩支熱風槍。

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