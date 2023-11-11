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貴州村超較勁明星港足隊 當家射手：感受到香港熱情

香港新聞組╱香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

貴州榕江村超聯隊一行人10日抵達香港西九龍高鐵站，球隊將在11日與香港明星足球隊在香港大球場上演友誼賽。

香港01報導，貴州村超昨日下午近2時抵達西九龍高鐵站抵港大堂，先由一眾身穿民族服飾的啦啦隊員打頭陣，不久，香港明星足球隊隊員、藝人陳百祥亦抵達，向團員表達歡迎，並對今天的比賽表達期盼。

對於第一次來香港比賽，榕江村超聯隊翼鋒、當家射手之一的李發雄表示，他感受到香港很熱情，也會享受這一次比賽過程，「希望能把獎盃拿回榕江」。他又分享成為村超球員的心得，表示自己與職業球員的區別在於，他們踢的是快樂足球，以輕鬆的心態來應對，雖然生活層面變化不大，但卻令家鄉的小球員能更熱愛運動、足球這一塊，「如果身體可以，我可以堅持（踢）到70歲」。

「最美村超人」的月寨村村支書李通能表示，自榕江村超舉辦以來，全體村民都參與其中，所以人的凝聚力、向心力都更加緊密，這是村超舉辦為農村生活所帶來的改變。他相信透過香港此番邀請過來相互交流，榕江的民族文化可以傳播出去。

據報導，雖然時間緊迫，但比賽結束後，貴州村超團員也會借此一次機會，逛逛香港的景點。至於比賽，李通能強調不管怎樣，都是友誼第一，比賽第二。

朗洞平底村足球隊隊長、同時也是村幹的吳化勇則表示，他們曾與香港明星足球隊在榕江交過手，這次能夠過來香港再次比賽，感到很開心、非常激動。

他指，香港對他而言，是一個從小只能在電視上看得到的城市，既然現在有了機會過來體驗，還是希望去一些景點，比如就金紫荊廣場等，去看一看，體驗一下。

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