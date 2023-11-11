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黎智英案送中？港律政司長：極端情況才會

記者陳宥菘╱香港11日電
外界關心黎智英等國安案件會不會「送中」處理？香港律政司表示，在極端情況才會。 (取材自香港電台資料照片)
外界關心黎智英等國安案件會不會「送中」處理？香港律政司表示，在極端情況才會。 (取材自香港電台資料照片)

美國跨黨派國會議員日前提出「香港制裁法案」，要求將49名香港法官、檢控官及政府官員，其中包含多名國安法指定法官，列入制裁名單，引起香港方面反彈，同時掀起是否牽動香港國安法第55條特殊情況適用，導致蘋果日報創辦人黎智英案等國安案件「送中」處理的討論。

香港律政司長林定國10日表示，第55條是一個例外性條款，在「很極端的情況」下才會用到，至於會發生什麼事，不適合作出任何揣測。但他稱「百分之一百有信心香港法院可審理黎智英案」。

香港律政司司長林定國10日出席香港法律周活動，接受媒體訪問時作出上述表示。針對第55條機制是否真會啟動，林定國首先表示，大家不應嘗試揣測，因為未發生的事，我們不應該作任何揣測。

林定國說，不應僅看第55條，還要看到國安法第40條，重點在於所有觸及國安法的案件，都由香港行使管轄權。他說明，一般而言，香港是由香港警察進行調查工作，不是內地公安；是香港律政司，不是內地檢察院去進行檢察工作；是香港法院，不是內地法院審查。

林定國接著指出，有一個「例外情況」是在一些「很特別嚴重的情況」下，有第55條能確保國家安全案件可以處理到。例如有外來勢力的影響，或如國家安全處於非常水深火熱的情況時，且還需要由港府或中央駐港國安公署提出，並由中央人民政府批准，才會用到這個例外。

林定國強調，第55條是一個例外性條款，「至於會發生什麼事，我不希望亦認為不適合作出任何揣測」。

在這次國安法第55條適用的討論中，最受矚目的便是預計於今年12月18日開審的蘋果日報創辦人黎智英案。有媒體向林定國提問，是否有信心由香港法院行使管轄權？若觸發第55條，是否需承擔政治責任？林定國回應，他認為不適合亦不應該討論一些假設性問題。

近期有10個外國天主教領袖連署要求釋放黎智英，林定國表示，不論說這些話的是什麼人、是什麼背景、從事哪種職業或來自哪個國家，港府最關心的是內容。如果其內容是嘗試去影響香港的司法系統、影響一些進行中或即將進行的審判，「原則上來說就是絕對不可接受」。

黎智英被控違反國安法一案暫定今年12月18日開審，預計審訊80天。負責審理此案的3名國安法指定法官均在這次制裁名單之中。香港多家建制派媒體日前刊文指出，美國會這次制裁法案劍指黎智英案，不排除北京中央被迫出手，啟動國安法第55條，將黎智英案「送中」處理，隨後引起廣泛討論。

另據香港01報導，公務員事務局10日刊登招聘廣告，聘請行政長官辦公室二級家務員，職位為二級廚師，為行政長官李家超及其家人、到訪賓客準備食材和烹調食物，工作地點包括禮賓府等舉行官式及社交宴會場所，條件是應聘人需有最少9年在大戶家庭、大型飲食機構或酒店任廚師經驗，且要通過《基本法》及《香港國安法》測試。

針對美國提案制裁香港官員與法官是否觸動國安法第55條，使黎智英案等國安案件「送中...
針對美國提案制裁香港官員與法官是否觸動國安法第55條，使黎智英案等國安案件「送中」處理，香港律政司長林定國10日表示，「很極端的情況」下才會。(中新社資料照片)

香港 黎智英 北京

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