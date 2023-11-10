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港鐵今年6地皮流標 庫房壓力大 估少收24-42億美元

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

外圍經濟不明朗加上高息環境，香港新盤貨尾積壓情況加劇，賣地市場遭遇寒流，時隔一星期多時間，再有地皮流標。港鐵東涌東站第1期昨日截標，錄得「零標書」宣告直接流標，是自2013年2月天水圍天榮站項目「零標書」後，十年來反應最差的港鐵住宅項目。換言之，接連有地皮流標，庫房壓力勢必大增。

大公、文匯報報導，連同今次，今年來共有6幅地皮流標，估計港府、港鐵及市建局合共少收195億至331億元（港幣，下同，約24.9億至42.3億美元）。統計顯示，今年來土地收入連同補地價僅及財年目標850億元約18%，港府本財年首6月赤字已達1777億元，香港未來有多個大型基建上馬，土地「歉收」勢必加重財赤。不過，會計師樓並不建議加稅，認為應從提升香港競爭力方面入手增加收入。

繼1日東涌住宅官地流標後，昨日截標的港鐵東涌東站第1期以「零標書」宣告直接流標。東涌東站第1期項目預計提供約1200伙，項目另設商場，由港鐵保留。以住宅樓面計算，即樓面地價每平方呎約1581元。

不過業界在截標前已指地皮有流標風險，一是同區1日曾流標，小蠔灣項目亦曾流標，加上項目一帶未來不乏供應，而預期東涌東站要到2029年才完工，存在不少變數，故認為發展商出價傾向審慎。

就東涌區接連3幅地皮流標，美聯測量師行董事林子彬昨表示，東涌屬較偏遠區域，此3幅地皮均位處區內新發展段，均屬「開荒」階段項目，交通及配套均未到位，影響對發展商的吸引力，加上近期市況仍存在不少變數，利息成本亦高企，增加發展風險，料發展商多選擇條件較成熟及投資風險較低的項目。

會計師事務所德勤3日發表報告預測，港府本財年赤字或達1316億元，財政儲備預計截至明年3月底為7032億元。正如財政司司長陳茂波在上月出席施政報告解說會時強調，無意加稅增加庫房收入，德勤亦不建議港府加稅，反認為港府應考慮提供稅收優惠給予重點鼓勵行業，以保持以至提升香港的競爭力。

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