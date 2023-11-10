我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

「臭蟲來了」 港夫婦住首爾民宿 回港1周床單有血

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

繼英國和法國後，韓國多處公共場所亦揭發逾30宗臭蟲（床蝨）為患，韓國政府緊急撥款滅蟲。香港有滅蟲專家表示，最近接獲港人夫婦求助，指半個月前曾到首爾旅遊，他們回港一周後驚見床單有血，才得知已被臭蟲入侵。該滅蟲專家指，上月至今已有約20宗涉旅行後返港的求助，較去年同期增加逾2倍，估計與氣候暖化有關。

綜合香港01、文匯報報導，觀林蟲害控制有限公司負責人鄭國鏗表示，近月接獲港人夫婦到首爾旅行後，發現臭蟲的求助個案。他透露，求助人於半個月前到首爾旅遊，並住在一間環境衛生欠佳的民宿。事主回港後一周，發現家中床單有血跡，才驚覺有臭蟲屍體，意味家中已被「攻陷」，於是求助。鄭國鏗表示，事主稱一年內都不會再到韓國旅遊。

鄭國鏗指，全球暖化令臭蟲休眠的時間變短。他解釋，一般在攝氏2至3度或以下，臭蟲有機會進入冬眠，時間可長達一至兩個月。不過他指，無論四季臭蟲都活躍於香港。

受事件影響，近日報團到韓國的人數驟減。東瀛遊執行董事禤國全表示，韓國多處公眾場所連續發現臭蟲，查悉是個多月前由一個小型歐洲旅行團帶入，但情況不算嚴重，只因為韓國很少蝨患，才引起媒體關注，現時韓國旅遊巴和酒店均已加強清潔。

食物環境衛生署近日亦與酒店業界開會討論臭蟲問題，酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示會密切留意事態發展，而業界已加強酒店管理及清潔，「香港酒店蝨患一點也不嚴重，不用擔心。」

香港 暖化 民宿

上一則

港鐵今年6地皮流標 庫房壓力大 估少收24-42億美元

下一則

債務餘額近8兆 中國多地重啟國道收費站 網批割韭菜

延伸閱讀

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招
臭蟲入侵法國延燒到亞洲 專家提醒2防治手段

臭蟲入侵法國延燒到亞洲 專家提醒2防治手段
向臭蟲宣戰 南韓出現30多起、逾半在首爾 政府下周展開30天除蟲計畫

向臭蟲宣戰 南韓出現30多起、逾半在首爾 政府下周展開30天除蟲計畫
防臭蟲侵港 機場閘口發宣傳單 議員促增行李、機艙消毒

防臭蟲侵港 機場閘口發宣傳單 議員促增行李、機艙消毒

熱門新聞

中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所