「臭蟲來了」 港夫婦住首爾民宿 回港1周床單有血

香港示意圖。(圖：shutterstock)

繼英國和法國後，韓國多處公共場所亦揭發逾30宗臭蟲（床蝨）為患，韓國政府緊急撥款滅蟲。香港 有滅蟲專家表示，最近接獲港人夫婦求助，指半個月前曾到首爾旅遊，他們回港一周後驚見床單有血，才得知已被臭蟲入侵。該滅蟲專家指，上月至今已有約20宗涉旅行後返港的求助，較去年同期增加逾2倍，估計與氣候暖化 有關。

綜合香港01、文匯報報導，觀林蟲害控制有限公司負責人鄭國鏗表示，近月接獲港人夫婦到首爾旅行後，發現臭蟲的求助個案。他透露，求助人於半個月前到首爾旅遊，並住在一間環境衛生欠佳的民宿 。事主回港後一周，發現家中床單有血跡，才驚覺有臭蟲屍體，意味家中已被「攻陷」，於是求助。鄭國鏗表示，事主稱一年內都不會再到韓國旅遊。

鄭國鏗指，全球暖化令臭蟲休眠的時間變短。他解釋，一般在攝氏2至3度或以下，臭蟲有機會進入冬眠，時間可長達一至兩個月。不過他指，無論四季臭蟲都活躍於香港。

受事件影響，近日報團到韓國的人數驟減。東瀛遊執行董事禤國全表示，韓國多處公眾場所連續發現臭蟲，查悉是個多月前由一個小型歐洲旅行團帶入，但情況不算嚴重，只因為韓國很少蝨患，才引起媒體關注，現時韓國旅遊巴和酒店均已加強清潔。

食物環境衛生署近日亦與酒店業界開會討論臭蟲問題，酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示會密切留意事態發展，而業界已加強酒店管理及清潔，「香港酒店蝨患一點也不嚴重，不用擔心。」