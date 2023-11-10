韓女遊港直播 印度漢非禮判囚3個月 官斥毀港聲譽

香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年9月凌晨時分，46歲印度 籍男子尾隨直播中的韓裔 女遊客進入香港 中環站，身壓對方、伸手亂摸腹部，他昨在東區裁判法院承認非禮，遭判囚3個月。

明報報導，被告持香港身分證，報稱廚師，無刑事案底。辯方求情透露被告已婚，其妻和3名子女都在印度，其中長子癱瘓。案發前兒子病情反覆，因壓力大喝酒，受酒精影響犯案。他事發後已被解雇，現時獲另一餐廳聘請。

據報導，主任裁判官徐綺薇判刑稱，從受害女子的直播影片片段可見她明顯抗拒，但被告繼續冒犯，法庭需保障事主和遊客。徐官明言喝了酒而犯案並非理由，以監禁4個半月為量刑起點，認罪後減至3個月。

案情顯示，受害韓裔女子今年9月到港旅遊，其間不時直播。她於9月11日凌晨零時許遭被告搭訕並將左手放在左肩，右手則捉住右臂，她曾提高手臂嘗試擺脫，被告反而緊握她，說「listen listen」和「come with me」。

女子跑到中環站，被告緊追，在她下樓梯時把她推到牆邊，身體壓在她身上，碰到她腹部近胸位置，在她耳邊說「I am alone」等。她其後逃跑求助，直播片段被檢取作證物。被告於13日被捕，警誡下稱忘記發生何事。