港「高才通」上路10月 愛情攻勢留人才

香港特首李家超呼籲介紹男女朋友給予到香港的「高才」，讓他們能落地生根。（中新社）

香港 今年「搶人才」，特首李家超稱反應超過預期，呼籲介紹男女朋友給予到香港的「高才」，令他們在香港落地生根、百子千孫。香港出生率不斷走低，加上移民潮，香港正在推行「高才通」計畫，即高端人才通行證計畫，吸引人才透過申請簽證、進入許可到香港工作。

因應這個計畫，香港昨天舉行「香港高才通人才服務協會創立典禮」。李家超出席典禮時說，今年首10個月，香港各項輸入人才計畫共收到逾18萬份申請，當中逾11萬宗已獲批；其中「高才通」收到約5.5萬份申請，當中逾4.3萬宗已獲批准。今年以來，有7萬名人才已落地香港，這個數字超過港府原來訂立每年3.5萬名人才赴港目標的一倍。

李家超說，要鼓勵透過「高才通」到香港的高才在香港落地生根，百子千孫，貢獻香港，「如果可以介紹男朋友、女朋友給他們都可以，最好結婚、生孩子、買房子。」

他還說，人才是重要資源，疫後各國各地都用不同手法搶人才，以加快經濟發展，而新一份施政報告宣布擴大「高才通」計畫的大學名單，本月起增加8間，至總數184間院校；亦開放越南 、尼泊爾及寮國人才到香港就業 ，還試行「職專畢業生留港計畫」兩年。

高端人才通行證計畫於2022年12月28日開始接受申請，計畫不限行業，申請人分A、B和C三類分別有不同的配額，申請人在首次入境時無須先獲得聘用。

港府勞福局局長孫玉菡在會上說，「高才通」每月平均收到逾5000份申請，而高才除了高薪和高學歷，亦非常年輕，30歲以下占1/3，40歲以下占約70%，50歲以下更占95%，對面對老齡化挑戰的香港社會而言，年輕人到來非常重要。

他稱，4.3萬宗獲批的「高才通」申請，同時帶來了約4萬多名配偶或孩子，對香港社會發展帶來動力，盼未來可吸引更多人透過不同渠道到香港發展。

港府人才服務辦公室總監劉鎮漢說，東盟（東協）國家近年急速冒起，例如越南培育出不少科技人才，會不時檢視全球人才並擴闊搶人才版圖。

李家超表示，港府上月底成立了「香港人才服務辦公室」，同時攜手社會力量舉辦活動，助力外來人才和其家人擴大社群網絡，香港高才通人才服務協會正是辦公室的合作夥伴之一。他又邀大家出席明年「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，合力推動香港作為國際人才樞紐優勢。