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港大QS排名升亞洲第二 首超新加坡國立大學

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

國際高等教育機構QS昨日公布2024年度亞洲大學排名榜，北京大學連續兩年蟬聯榜首。香港亦有5所大學打入前25名，其中香港大學從對上一屆排第4位，躍升至今屆亞洲第2位，為近十年來首次打敗新加坡國立大學；香港中文大學亦較對上一屆升兩位，今屆排名第10位。

大公、文匯報報導，QS總結表示，香港的學府擁有高度國際化的師資團隊和學生比例，也提供亞洲一流的交換生計劃，研究影響力方面更是表現出色，不過在研究產出方面「略顯掙扎」，有待提升。

最新的QS亞洲大學排名根據全球認可度、研究實力、教學資源和國際化程度對院校進行評估，有來自25個國家和地區的856所院校參與，香港共有10所大學參加評估。

在榜單前列大學中，北京大學連續第二年榮獲亞洲「一哥」美譽，港大緊隨其後，新加坡國立大學則較去年微跌一位，排名第3。清華大學及新加坡南洋理工大學並列第4位。第6位至第10位的亞洲學府依次序是浙江大學及復旦大學，南韓的延世大學和高麗大學，以及香港中大。

其他香港院校方面，科技大學今屆微跌一名，排名第15位；反觀城市大學從去屆第23位，躍升至今屆第17位；理工大學亦較去屆升3位，升至今屆第23位；浸會大學升4位，今屆排名第64位；嶺南大學去屆第152位，今屆回落至第167位；樹仁大學今屆維持在第351至400位；恒生大學由去屆第551至600位，跌至今屆第601至650位；都會大學今屆首次參與，排名第701至750位。

QS表示，今屆亞洲大學排名是有史以來規模最大的一次，香港的大學於研究影響力方面表現出色，更產出一些亞洲最具影響力的研究。若以「每篇論文引用次數」計算，科大更名列亞洲第一，中大、城大、理大亦分別排名第6、第8、第9。

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