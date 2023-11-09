雙11轉運圖利 港破7.7萬件冒牌貨、值857萬美元創紀錄

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 有不法分子趁「雙11」購物旺季，將大量冒牌貨品轉售圖利。

大公、文匯報報導，香港海關上月起展開為期三周的打擊跨境轉運及本地販賣冒牌貨行動，搜查3艘貨船及30間俗稱「拆貨場」及「飛機倉」的物流公司，共偵破28宗案件，檢獲約7.7萬件懷疑偽冒40多個名牌衣鞋皮包和手表等貨品，估計市值高達6700萬元（港幣，下同，約857.3萬美元），破海關歷來單次行動檢獲數量最多、價值最高的紀錄。

行動中海關拘捕兩女一男，涉嫌違反《商品說明條例》及《版權條例》，已獲准保釋候查。

海關港口及海域科高級督察倪百禧昨表示，海關於上月20日至本月2日透過風險評估，鎖定3艘由廣東南沙抵港的船隻，並揀選7個報稱載有400至5000件生活用品及衣物的40呎貨櫃檢查，發現1.5萬件懷疑冒牌物品，冒牌物品涉及逾40個知名品牌，包括LV、Dior、勞力士、dyson、adidas、Nike Air Jordan系列等，亦檢獲大量蘋果手機配件；海關相信大部分冒牌貨品會經香港轉運至外國。

海關其後再偵破21宗案件，共檢獲約6.2萬件懷疑冒牌貨物，包括手表、手機配件、眼鏡、衣服和鞋履，估計市值共約4400萬元。

倪百禧續稱，首宗本地派遞案件，涉及青衣一間物流公司。海關拘捕33歲收貨女子和另一名32歲女子，相信她們利用社交平台專頁經營網店，並透過限時直播售賣貨物，待客人落單後才採購。

第二宗案件，海關同樣在青衣一間物流公司，檢獲5箱報稱載有逾200件冒牌皮包的包裹，最終破獲一個樓上零售店，並在單位內再檢獲300多件懷疑冒牌物品。人員即場拘捕35歲男經理。