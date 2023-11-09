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香港英語水平全球排29 在亞洲輸這3國

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

瑞典教育機構英孚（EF）（Education First）昨日公布2023年全球英語能力指標報告，分析113個國家或地區220萬名非英語母語成年人的英語水平，當中香港以558分位列全球第29、亞洲第四，較去年的561分略低，惟整體英語能力仍屬「高級水平」。

大公、文匯報報導，報告亦指，香港18至20歲年輕人英語水平過去三年間有下滑跡象，相信疫情影響學生上課時間大減是主要原因，「情況令人擔憂」。

據EF英語能力指標，荷蘭是非英語母語地區當中，英語能力最佳之地，而以亞洲計，則以新加坡獲631分最佳（全球第二），其次是菲律賓（578分）和馬來西亞（568分），香港列第四，遜於奈及利亞及阿根廷，能力指標屬機構定義的「高級水平」。

而香港最佳英語能力年齡組別為31歲至40歲，平均為570分，且從2017年至今顯示持續有較大升幅。

報告又提到，大部分國家及地區年輕人的英語水平於疫情期間顯著下降，其中香港18至20歲年輕人英語評分，由2020年的566分急降至2022年最低的530分，雖然今年略見回升至543分，但整體已回落至2017年水平；報告形容情況令人擔憂，指反映疫情下對學生的學習進度的影響，不少學生對長期ZOOM上網課感到痛苦，亦難以集中，很可能是英語水平下降的主因。

香港 疫情 新加坡

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