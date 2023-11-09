美記者新書爆料：黃之鋒國安法通過日尋美庇護遭拒

香港眾志前祕書長黃之鋒，傳出曾在2020年提出希望進入美國總領事館尋求庇護，但遭拒絕。（美聯社）

由兩名美國記者撰寫的新書指出，香港 眾志前祕書長黃之鋒 ，曾在2020年「港區國安法」通過當日上午前往美國駐港總領事館，並在與美國外交官定期會面尾聲時，提出希望進入對面的美國總領事館尋求庇護 ，但遭拒絕。

香港01昨日報導，兩名曾駐港的美國記者在以2019年反送中運動為主軸的新書《Among the Braves》（勇者之中）中披露上述內容。這兩位記者分別是曾駐港的華盛頓郵報及大西洋雜誌的Shibani Mahtani及Timothy McLaughlin。

兩位作者透露，中國全國人大常委會於2020年6月30日通過並實施「港區國安法」，目前在獄中的黃之鋒在該法通過前的當日早上，在花園道美國駐港總領事館聖約翰大廈辦公室，與兩名美國外交官定期會面。

黃在會面尾聲說：「我不想走……，我想入美國領事館（I want to go to the US consulate）」。但因美國法律規定不能在美國本土外申請政治庇護，美國外交官當時沒有答應，黃只可留在聖約翰大廈。不過，聖約翰大廈的辦公室不享領事保護。

書中表示，時任美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在其後48小時內召集幕僚討論黃之鋒的個案，隨即排除黃之鋒進入美領館的選項，因為當時在中美角力下，美方已準備關閉中國駐休士頓領事館，若容許黃之鋒進入，中方可能關閉美駐港總領事館。

黃之鋒也曾分別向時任美國國務卿龐培歐及眾議院議長裴洛西等發信息，要求提供政治庇護。但因為當時在中美角力下，美國已準備關閉中國駐休士頓總領事館，擔憂若允許黃之鋒進入香港總領事館，會導致美國駐港總領事館遭關閉。美方甚至曾考慮祕密將黃之鋒帶離香港，也因擔心經過中國水域時被中方截獲，可能演變成國際事件而作罷。

美國國務院發言人回覆港媒查詢時說，基於隱私考慮，無法評論涉及個別人士的查詢。