港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

前香港眾志祕書長黃之鋒。(美聯社)

由兩名美國記者撰寫的新書指出,香港 國安法通過前,已解散的香港眾志前秘書長黃之鋒 曾要求進入美國駐香港總領事館以獲庇護 ,但未能成。

香港明報一篇文章指出,曾駐港的華盛頓郵報及大西洋雜誌記者Shibani Mahtani和Timothy McLaughlin的新書Among the Braves當中披露了黃之鋒在國安法通過前後尋求美國政治庇護的情況。

據轉述,黃之鋒於2020年6月30日上午在美領館附近的聖約翰大廈與美國外交官定期會面,期間黃之鋒曾說,「我不想走......我想入美國領事館」(I want to go to the US consulate)。國安法於6月30日下午通過, 晚間11時生效。

但由於美國法律規定不能在美國本土以外地方申請政治庇護,美國外交官當時沒有答應,告訴黃之鋒留在聖約翰大廈。

書中表示,時任美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)在其後48小時內召集幕僚討論黃之鋒的個案,隨即排除黃之鋒進入美領館的選項,因為當時在中美角力下,美方已準備關閉中國駐休士頓領事館,若容許黃之鋒進入,中方可能關閉美駐港總領事館。

書中指美方曾考慮把黃之鋒帶離香港,但基於香港的地理環境,只能經水路走向台灣海峽或南逃菲律賓,由於擔心經過中國水域時被中方截獲,可能成為國際事件,因而作罷。

明報文章引述多名消息人士確認指上述說法屬實;美國國務院發言人回覆文章作者查詢時說,基於隱私考慮,無法評論涉及個別人士的查詢。

發言人表示,美國支持受中英聯合聲明及基本法保障的言論、集會及結社自由。

2019年香港爆發「反送中」運動,黃之鋒積極參與其中。香港國安法實施後,黃之鋒因「顛覆國家政權罪」被捕,目前關押並等候審訊中。