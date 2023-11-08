譚耀宗：美祭制裁 國安55條恐被迫啟動 反連累某些人

香港示意圖。(圖：shutterstock)

全國港澳研究會副會長、前人大常委譚耀宗表示，如果美國進一步制裁香港 的法官及檢控官等，令港府不能有效維護國家安全，港府有可能「被迫」動用《港區國安法 》第55條，把部分國安案件移交內地處理。他形容港府有必要防患未然作出提醒，而美國的可能擴大制裁，反可能害了一些他們以為能幫助的人。

明報報導，國安法第55條列明3種例外情形下，包括案件涉外國或者境外勢力介入的複雜情况、特區政府無法有效執行國安法的嚴重情况，以及國安面對重大現實威脅下，經特區政府或駐港國安公署提出，並獲中央批准，由駐港國安公署對國安法規定的危害國安犯罪案件行使管轄權。

報導引述譚耀宗表示，雖然現階段美國尚未落實制裁，但要防患未然，警告美國「別再亂了，你以為這樣可以『幫到』某個人、某個案？可以維護這些觸犯國家安全罪行的人？幫不到呀。可能還會害了他、連累了他」。他說提出制裁的做法針對法官，「你說沒受壓力，但做法明顯干預」，故已屬於威脅，認為向法官及檢控人員施壓，或令審判受影響。

據報導，不同團體及機構相繼出聲明或行動抗議美議員提出的制裁法案。全體立法會議員發表聯合聲明，指港府按法律履行維護國家安全和維護香港法治的責任，對危害國家安全等罪行執法是天經地義、不容歪曲的正當行為；美國政客妄圖干涉的卑劣行徑，必將徒勞無功。

另據文匯報報導，一連五天的「香港法律周2023」繼續舉行。在昨日下午舉行的一個專題研討中，多名法律學者分別從應對「單邊制裁」與「長臂管轄」的對策思考、對外關係法與中國法律的域外適用、以法治手段維護香港特區發展利益以及國際法在推進高水平開放中的作用等多個角度，探討應對涉外風險挑戰的法治方案。

對於美國近來對包括香港在內的中國事務不斷揮舞所謂「制裁」的大棒，有講者表示，美國進行的這種「單邊制裁」，是違反國際法的行為，嚴重侵犯其他國家的主權。