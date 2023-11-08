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香港打工仔今年加薪1.8% 跑贏新加坡 明年料增1.7%

香港新聞組／香港8日電
人力資源顧問公司7日發表最新的「薪酬趨勢調查報告」顯示，預計香港雇員在2024年的實際薪酬增長為1.7%；圖為上班族於香港中環出行。（中新社）
人力資源顧問公司7日發表最新的「薪酬趨勢調查報告」顯示，預計香港雇員在2024年的實際薪酬增長為1.7%；圖為上班族於香港中環出行。（中新社）

打工仔加薪的願望今明兩年都可能如願，香港一間人力資源顧問機構昨公布最新「薪酬趨勢調查報告」，預計明年香港雇員扣除通膨後的實際薪酬增長1.7%，反彈至疫情前的水平，但仍低於亞太地區的平均2.2%水平。今年的實際薪酬增長1.8%，則遠高於新加坡

大公、文匯報報導，有人力資源顧問指，香港打工仔今年加薪幅度跑贏新加坡已算不錯，並建議香港雇主在福利、彈性上班安排等方面改進，以吸引及挽留人才，而香港則要繼續保持背靠祖國、國際城市的優勢，與其他城市搶人才。

據ECA International（ECA）最新的「薪酬趨勢調查報告」結果顯示，香港雇員在今年的實際薪酬增長（即名義薪酬增長減去通膨率）為1.8%，並預計明年的實際薪酬增長為1.7%。

ECA亞洲區域總經理夏力信表示，今年香港雇員名義薪酬增長4%，與亞太地區及全球其他地區相比，香港雇員受惠本地低於平均水平的通膨率，使明年的實際薪酬將持續地增長，在考慮到明年香港的通膨率預計達至2.3%，香港雇員的實際薪酬增長將為1.7%，仍然低於亞太地區的平均水平2.2%。

夏力信表示，很高興香港的名義薪酬增長在今年反彈至疫情前的水平，儘管今年香港的實際薪酬增長在亞太地區的排名居於中流位置，但仍遠高於新加坡，皆因新加坡通膨較高，蠶食雇員的薪酬。同時今年亞太地區的實際薪酬增長，亦再次超越全球其他地區，「全球實際薪酬增長最高的12個地區中，亞太地區占9個席位。」他預計明年亞太地區的平均實際薪酬增長為2.2%，為全球平均增幅1%的一倍以上。

夏力信又認為，香港在吸引人才方面比較有優勢，因為香港雇員受通膨的影響較小。不過他指全球性通膨會是一個持續存在的風險，內地的經濟增長速度放緩，亦會對香港經濟產生不明朗因素。香港雇主在加薪上除了考慮經濟表現，還要考慮如何留住員工及通膨影響，而目前香港勞動市場相對緊張，他認為若雇員加薪幅度小於4%，會帶來員工流失的風險。

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