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冰毒倒模扮貝殼 港截1.1噸值8000萬美元 歷來最多

香港新聞組／香港7日電
香港海關6日在青衣舉行記者會，通報海關於10月26日查獲約1.1噸疑似冰毒，市值約6.4億港元。圖為偽裝成貝殼的疑似冰毒。（中新社）
香港海關6日在青衣舉行記者會，通報海關於10月26日查獲約1.1噸疑似冰毒，市值約6.4億港元。圖為偽裝成貝殼的疑似冰毒。（中新社）

香港海關偵破歷來最大宗固態冰毒販運案。關員在一個來自墨西哥報稱海產製品的海運貨櫃內，揭發毒販「挖空心思」將冰毒倒模製成貝殼形狀，再混入600多袋真螺中企圖魚目混珠，經X光掃描發現當中104袋影像不尋常，揭發「冰毒貝殼」。

大公、文匯報報導，行動共檢獲1.1噸固態冰毒，市值6.4億港元（約8183.3萬美元），並於4日分別在火炭及上水等地拘捕4名涉案男女，包括一名集團骨幹成員。海關毒品調查科正追緝集團主腦及同黨歸案。

被捕3男1女年齡介乎27至60歲，其中27歲報稱無業的男子，相信是販毒集團骨幹成員，負責收貨、看守貨倉及包裝毒品，將被控「販運危險藥物」罪名；其餘2男1女，分別為負責運輸的貨車司機、拆貨場及物流公司負責人，經調查後已獲准保釋候查。

海關上月26日透過風險評估及情報分析，在葵涌海關驗貨場檢查一個由墨西哥經海運抵港、報稱運載海產製品的40呎貨櫃，開櫃後發現內有600多袋海產製品，經X光掃描發現當中104袋的影像不尋常，打開發現內載大小不一的貝殼，但部分貝殼的顏色和外表與眾不同，經檢驗證實是用冰毒倒模而成，外表更被塗上一層蠟質，全部共重1.1噸，市值約6.4億元，是海關歷來破獲最大宗的固態冰毒案。

海關毒品調查科同日接手後，即展開長達一連10天的監控遞送行動，期間毒品先被運往上水古洞一個拆貨場暫存，直至上周六再被運到火炭一個工業大廈單位，由一名27歲男子簽收。人員即日傍晚採取行動，拘捕該名男子以及另外2男1女。案件目前仍在調查，不排除再有人被捕。

海關毒品調查科毒品調查課監督葉國樑表示，海關今年1至10月共緝獲7.5噸不同類型毒品，較去年同期的5.3噸上升40%。若以冰毒計算，海關已連續兩年緝獲逾1噸的冰毒案，連同整體檢獲毒品數量，均較前兩年同期檢獲數量以倍數上升。

根據紀錄，2022年10月香港海關檢查一個由墨西哥經海路到港，準備轉口往澳洲、報稱是椰子水的40呎貨櫃時，檢獲約1.8噸液態冰毒，市值約11億元，是海關破獲歷來最大宗的液態冰毒案。

毒品 墨西哥 香港

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