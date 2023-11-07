李家超：港表面平穩但有暗流 國安風險仍在

香港特首李家超認為，香港的國安風險仍存在。（中通社）

香港 特首李家超5日表示，香港永遠要做好維護國家安全的工作，盡量多認識《香港國安法》的條文，重申香港社會表面上平穩，但仍有很多暗流、急流，香港國家安全風險仍然存在，根基尚待穩固。

文匯報報導，李家超說既要做好國家安全工作，認識《香港國安法》，同時判斷好面對複雜環境的國際形勢，以確保更好做好相關工作。李家超表示，有信心在現有制度及港府工作及愛國者治港共同努力下，香港的風險可控，但仍要小心有人用迷惑手段，看似正常的議題，實則推動矛盾，抗拒國家或港府的管治權。

此外，香港區議會選舉的參選提名日前已結束，泛民主派人選未能依新規取得足夠提名，是近40年來首次在區選中缺席。一名泛民主派支持者近日透過司法程序挑戰區議會選舉的提名機制。

香港電台昨天報導，本地居民郭卓堅向高等法院申請司法覆核，要求頒令取消新一屆區議會選舉的提名機制；郭卓堅為本地知名泛民支持者，過去曾就不少涉及民主、自由和人權的個案提出司法覆核。

據報導，郭卓堅在入稟狀（訴狀）中指出，區議會選舉規定參選人必須經「三會」成員提名，導致部分參選人未能取得足夠提名而無法參選，這違反了基本法第11及26條，即香港永久性居民依法享有選舉權和被選舉權。

他要求法庭頒令相關提名機制違憲。

「反送中」運動後，港府修訂區議會產生和選舉辦法，以符合北京 方面所提出的「愛國者治港」原則。地區防火委員會（簡稱三會）各最少3人提名，而「三會」成員大都是親港府建制派人士。

泛民陣營的民主黨 原先計畫派遣6人參選分區直選，但由於各人未能按照規定取得足夠提名，因此未能參選。這是民主黨創黨近40年來首次在區議會選舉中缺席。除了民主黨，泛民陣營的民主民生協進會及個別泛民人士也未能取得足夠參選提名。