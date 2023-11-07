我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

李家超：港表面平穩但有暗流 國安風險仍在

香港新聞組／香港7日電
香港特首李家超認為，香港的國安風險仍存在。（中通社）
香港特首李家超認為，香港的國安風險仍存在。（中通社）

香港特首李家超5日表示，香港永遠要做好維護國家安全的工作，盡量多認識《香港國安法》的條文，重申香港社會表面上平穩，但仍有很多暗流、急流，香港國家安全風險仍然存在，根基尚待穩固。

文匯報報導，李家超說既要做好國家安全工作，認識《香港國安法》，同時判斷好面對複雜環境的國際形勢，以確保更好做好相關工作。李家超表示，有信心在現有制度及港府工作及愛國者治港共同努力下，香港的風險可控，但仍要小心有人用迷惑手段，看似正常的議題，實則推動矛盾，抗拒國家或港府的管治權。

此外，香港區議會選舉的參選提名日前已結束，泛民主派人選未能依新規取得足夠提名，是近40年來首次在區選中缺席。一名泛民主派支持者近日透過司法程序挑戰區議會選舉的提名機制。

香港電台昨天報導，本地居民郭卓堅向高等法院申請司法覆核，要求頒令取消新一屆區議會選舉的提名機制；郭卓堅為本地知名泛民支持者，過去曾就不少涉及民主、自由和人權的個案提出司法覆核。

據報導，郭卓堅在入稟狀（訴狀）中指出，區議會選舉規定參選人必須經「三會」成員提名，導致部分參選人未能取得足夠提名而無法參選，這違反了基本法第11及26條，即香港永久性居民依法享有選舉權和被選舉權。

他要求法庭頒令相關提名機制違憲。

「反送中」運動後，港府修訂區議會產生和選舉辦法，以符合北京方面所提出的「愛國者治港」原則。地區防火委員會（簡稱三會）各最少3人提名，而「三會」成員大都是親港府建制派人士。

泛民陣營的民主黨原先計畫派遣6人參選分區直選，但由於各人未能按照規定取得足夠提名，因此未能參選。這是民主黨創黨近40年來首次在區議會選舉中缺席。除了民主黨，泛民陣營的民主民生協進會及個別泛民人士也未能取得足夠參選提名。

香港 民主黨 北京

上一則

阿里巴巴旗下「全球速賣通」涉賣假藥 歐盟委員會調查

下一則

通車1個月…石家莊網紅大橋 鋼索斷裂墜落起火

延伸閱讀

李家超、普亭遭制裁 將缺席APEC峰會

李家超、普亭遭制裁 將缺席APEC峰會
李家超因「日程事宜」不出席APEC 由財長代打

李家超因「日程事宜」不出席APEC 由財長代打
李家超和普亭幾乎肯定無法出席APEC峰會

李家超和普亭幾乎肯定無法出席APEC峰會
李家超隔一天才悼李克強 被指「等中央指示」

李家超隔一天才悼李克強 被指「等中央指示」

熱門新聞

ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝