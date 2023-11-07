美祭制裁 港媒：恐致黎智英案送內地審訊

美國議員要求制裁香港港司法人員，港媒稱法案是衝著壹傳媒創辦人黎智英案而來，將使黎送內地審訊。（中通社資照片）

美國跨黨派議員要求制裁49名香港 法官、檢控官及港府官員等，昨天多份香港親政府報章刊文表示，法案是衝著壹傳媒創辦人黎智英 案而來，並指事件不排除會導致相關國安案件送交內地審訊。

中央社報導，美國跨黨派議員2日提出「香港制裁法案」，要求制裁49名香港法官、檢控官及港府官員，包括多名國安法指定法官及處理相關案件的刑事檢控專員。

提出法案的美國眾議員、外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）表示，「黎智英案只是不幸地成為北京 利用國安法控制香港人的最新例子。」她說，對於領導「香港制裁法案」讓美國可以採取強而有力及果斷行動，來支持熱愛自由的香港人，及對破壞香港人權的官員追究責任，讓她感到自豪。

黎智英被控違反國安法案件暫定今年12月18日開審，預計審訊80天；負責審理此案的3名國安法指定法官也在這次建議制裁名單中。

香港經濟日報專欄題為「美制裁劍指黎智英案 京有終極殺著（最厲害的絕招）」，文章引述消息指，黎智英案開審在即，這次事件顯然是劍指黎智英案，若事件令香港無法進行正常的司法審判，北京中央不排除被迫出手，啟動國安法第55條，國安公署可要求把案件移送內地法院審理。

建制派政黨民建聯副主席兼立法會議員周浩鼎在港媒發文表示，金映玉及其他美國國會議員提出制裁香港司法人員及檢控人員的法案，「眼睛雪亮的公眾，就知道當然乃衝著上述國安案件而來。」

周浩鼎表示：「我也嚴正提醒美國政客，提出制裁法官的可恥行為，不排除會牽動國安法第55條下的特殊情況，有外國勢力介入司法審理，從而構成非常複雜的情況，特區政府確實有權報請中央，把司法管轄權，交由中央政府審理相關國安案件。」

大公報刊登全國港澳研究會顧問劉兆佳的文章表示，金映月公開攻擊稱「中國政府利用法律迫害與美國關係密切的黎智英」，目的不只是為了「營救」黎智英和其他反中亂港分子，而是要「擦亮」其反中國的「招牌」。

劉兆佳受訪時表示，若涉及外國勢力介入，致香港特區管轄有困難，可觸發動用國安法第55條，把涉國安案件管轄權移交到內地審判。