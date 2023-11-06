北美抵港空氣壓縮機 藏484公斤毒品 1男被捕

香港海關5日公布10月25日在青衣海關驗貨場，檢獲約484公斤各類型毒品，估計市值約1億4000萬港元。圖為檢獲的各類型毒品和用作收藏毒品的空氣壓縮機。（中通社）

香港 海關5日召開記者會通報說，10月25日在青衣海關驗貨場偵破一宗大型海路販毒案，檢獲約484公斤各類型毒品 ，估計市值約1.4億港元（約1790萬美元），並拘捕一名23歲男性嫌犯。

綜合中新社、明報報導，香港海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官曾建邦表示，通過風險評估及情報分析，海關人員10月25日在青衣海關驗貨場檢查一個從北美地區抵港，報稱載有15個空氣壓縮機的海運貨櫃。

海關關員開箱仔細檢查，撕開壓縮機標籤發現機器有重新焊接痕迹，於是利用切割機破開壓縮機，裡面機件掏空，藏有數十包可疑物品。關員在15個壓縮機檢獲311公斤大麻花、88公斤冰毒、82公斤「搖頭丸」及3公斤過往案件中較為少見的芬太尼，估計市值約1.4億港元。

據報導，海關將已取出毒品的壓縮機重新裝嵌，展開監控遞送行動。涉案販毒集團3日指示一間物流公司將15個壓縮機運上一輛貨車，及後將其中一個壓縮機送往屯門露天停車場交收，一名男子到場簽收，在嘗試打開木箱時，關員即上前拘捕該名23歲男子。其餘14個壓縮機被送往元朗物流中心儲存。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

根據資料，芬太尼是一種強效鴉片類止痛劑，止痛效力比嗎啡強50至100倍，常用於末期癌症 及嚴重疼痛等止痛目的，亦可透過皮膚吸收，而價錢比海洛英等毒品便宜，因此深受癮君子喜愛，也有毒販將芬太尼與海洛英、可卡因等毒品混合以加強效果，但致命風險極高，2022年有11萬美國人死於服用過量芬太尼。