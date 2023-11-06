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美議員促制裁49港官 香港保安局長：有如黑社會

香港新聞組／香港6日電
香港島各界聯合會社會關愛事務委員會，5日到美國駐港總領事館前，強烈譴責美國國會跨黨派議員提出法案，恐嚇制裁49名港府官員，嚴重干預香港事務、違反國際關係法則。（中通社）
香港島各界聯合會社會關愛事務委員會，5日到美國駐港總領事館前，強烈譴責美國國會跨黨派議員提出法案，恐嚇制裁49名港府官員，嚴重干預香港事務、違反國際關係法則。（中通社）

美國多名國會議員近日提出跨黨派法案《香港制裁法》，點名制裁49位香港官員和法官。對此，香港保安局長鄧炳強5日在香港商業電台節目中批評，美國政客為自身利益恐嚇香港獨立司法權，其行為「有如黑社會」。他強調，香港不會受此影響，將繼續捍衛自由和司法獨立。

美國之音報導，多位美國國會參眾兩院議員推出這項跨黨派法案，目的是追究侵犯人權的香港官員的責任，希望透過立法措施向面臨北京《國家安全法》審查的港人表達支持。

該法案列舉了49位香港官員，要求美國總統依據美國現有法令，對這些香港官員作出是否應該進行制裁的評估。遭點名的香港官員包括：律政司長林定國、國家安全委員會秘書長區志光、警衛處處長蕭澤頤、香港高等法院原訟法庭法官杜麗冰、香港裁判法院總裁判官蘇惠德等49人。多位被點名的法官為被委任為港版國安法的指定法官。

另據香港01報導，國務院港澳事務辦公室發言人5日以發表談話形式，嚴厲譴責美國國會一些政客叫囂制裁香港官員和司法人員，重申堅定支持香港官員和司法人員依法履行維護國家安全職責。

發言人指出，那些美國政客的拙劣行徑只能再次暴露其蠻橫霸道的醜惡和黔驢技窮的虛弱，香港法治一直受到國際社會的廣泛讚譽，港府官員和司法人員依照香港基本法和香港國安法等法律，對危害國家安全等嚴重犯罪案件行使執法權、檢控權、司法權，履行維護國家安全和香港法治的職責，天經地義、不容置喙。

大批香港市民5日自發來到美國駐港總領事館前，強烈譴責美國國會跨黨派議員提出法案，...
大批香港市民5日自發來到美國駐港總領事館前，強烈譴責美國國會跨黨派議員提出法案，恐嚇制裁49名港府，嚴重干預香港事務、違反國際關係法則。（中通社）

此外，多個建制團體5日到美國駐港澳總領事館抗議，美國駐港澳總領事館沒派人接信，請願人士撕毀請願信和美國國旗，香港福建社團聯會表示，美制裁完全無用，被問到會否擔心港官被制裁要用現金出糧，他認為有方法出糧就可以，「有支付寶，好放心」。

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