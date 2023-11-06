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打卡名地 香港60樓齡彩虹邨選定重建 需時至少20年

香港新聞組／香港6日電
彩虹邨成為內地年輕人拍照打卡勝地。（取材自香港旅遊局）
彩虹邨成為內地年輕人拍照打卡勝地。（取材自香港旅遊局）

在網路上暴紅的「彩虹邨」，常常吸引大批的觀光客及網紅前往打卡。港媒報導，這個有60年歷史、逾7400個單位的社區，預計分期清拆，並初步傾向於年底區議會選舉後公布有關消息。估計彩虹邨重建需時至少20年。

香港有多條超過半世紀的舊屋邨亟待重建，房屋委員會於2013年完成對22個老舊屋邨的重建潛力研究，惟現時正規畫重建的只有三個屋邨，更多高樓齡屋邨居民仍然面對石屎剝落、滲水等問題。

彩虹邨將分期清拆，估計重建需時至少20年。(取材自維基百科Wpcpey作品)
彩虹邨將分期清拆，估計重建需時至少20年。(取材自維基百科Wpcpey作品)

彩虹邨多次發生石屎剝落等嚴重樓宇安全危機，至今未重建。當局早年構思是以大磡邨閒置土地作為彩虹邨重建時的原區安置屋邨，惟房委會將部分單位轉為綠置居計畫，導致彩虹邨錯失重建的「黃金機會」。

明報報導，房委會正推行10個公屋重建項目，按目前政策，房委會定期評估高樓齡公共屋邨，以確保樓宇狀況安全及適合住戶居住。房委會現時有10個正在進行中或規畫中的重建計畫，包括白田邨（較舊部分）、美東邨（較舊部分）、石籬中轉房屋、華富邨、西環邨、馬頭圍邨、業安工廠大廈、穗輝工廠大廈、宏昌工廠大廈及葵安工廠大廈。經初步估計，計畫清拆約1.7萬個住宅單位及4800個工廠大廈單位，料未來可提供共約3.2萬個住宅單位。

據報導，因應去年施政報告的提議，房委會早於今年展開研究，但在挑選屋邨上面對阻滯，難趕及今年《施政報告》前公布結果，最終延至今年底公布。消息稱，由於彩虹邨於1962至1964年落成，樓齡較高，且屬較大型屋邨，涉及約7400個單位，故房委會選定重建彩虹邨，並將分期進行。

報導引述公屋聯會總幹事招國偉表示，由於彩虹邨伙數多，料亦需分兩至三期重建及搬遷，料位於觀塘宏照道公營房屋項目較有機會用作安置首批住戶。

報導指出，梁文廣也稱，彩虹邨由於鄰近舊機場，當時興建樓層有限，重建後可興建約40層高的公屋樓宇，但他強調，重建屋邨前提是周邊有遷置資源，料若以滾動形式，即邊安置邊分批重建，並參考白田邨例子，料彩虹邨整個重建亦需花至少20年以上。

彩虹邨將分期清拆，估計重建需時至少20年。(取材自維基百科Wpcpey作品)
彩虹邨將分期清拆，估計重建需時至少20年。(取材自維基百科Wpcpey作品)

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