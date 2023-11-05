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港女悅醫美案再拘2人 傳逾百人打針 16人疑染菌

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港美容院「女悅醫美」有多名顧客打消脂針後懷疑感染膿腫分枝桿菌，現時感染群組已增至16人。繼早前拘捕兩名女子涉嫌無牌行醫及非法管有第一部毒藥，警方上周五（3日）再拘捕兩名女子涉嫌無牌行醫，包括一名「女悅醫美」的美容院主任，並非註冊醫生，涉嫌曾為顧客注射消脂針。消息指，至少100人曾接受相關注射療程。

大公報報導，衛生防護中心早前表示，正調查一宗懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組，涉及五名曾光顧一間名為「女悅醫美」美容院的女子，她們6至8月期間曾到位於荔枝角永康街及青山道工廈內的美容院接受消脂注射，每個療程一般包括四至五次注射，五人在接受注射後一日至數星期內出現皮疹、硬塊及膿腫。衛生防護中心表示懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組人數新增至16人，全部病人情況穩定。

深水埗警區重案組接手調查，繼早前聯同相關部門人員拘捕一名36歲本地女子及一名27歲本地女子。警方前日又在長沙灣拘捕一名27歲本地女子涉嫌無牌行醫，為「女悅醫美」的美容院主任，有事主認出她曾為她們注射，並非註冊醫生；在中區則拘捕一名26歲姓歐女子涉嫌協助無牌行醫，她負責管理涉事部分社交平台帳戶，負責轉介客戶到美容中心進行注射服務，二人現正被扣留調查。消息指，除已公布的三個處所，還有苦主曾在另外兩處所接受注射服務。五個處所中四個位於深水埗，一個位於旺角。

整形外科專科醫生何昭明表示，所有注射治療或入侵性治療，即涉及刺入皮膚，或將儀器或植入物插入身體的治療，均屬於醫療程序，需由合資格的持牌醫生操作，或者由合資格護士在持牌醫生的監督下進行，消費者在選擇服務前，要事先了解是否由執業持牌的醫生負責操作，以及留意提供美容服務的環境是否乾淨，保障自身利益。

截至昨日下午1時，衛生防護中心共接獲九宗查詢，其中四名25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現病徵。

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