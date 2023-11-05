美促制裁49港官 李家超：阻司法公正 林定國轟美如胖虎

美議員提案制裁港官員，香港特首李家超、律政司長林定國嚴正回應。（中新社資料照片）

美國5名跨黨派議員提出法案， 要求將49名香港 法官、檢控官和官員列入「制裁名單」。香港特首李家超4日主動回應指提案明顯想恐嚇法官、檢控官和香港官員，嘗試影響法官公平公正審訊、裁決案件，嚴重妨礙司法公正，予以最嚴厲譴責。

綜合港媒報導，李家超出發前往上海前，在機場會見記者，批評有關行為是「卑劣手段」，目的是想恐嚇法官、檢控官及香港官員，特別是恐嚇法官，嘗試影響他們公平公正審訊案件、作出裁決，形容是嚴重妨礙司法公正，除違反法治，亦違反美國自稱的司法獨立。

香港律政司長林定國4日出席電台節目回應稱，面對制裁他不會害怕，指司法人員會繼續堅守法治環境。林定國形容美國是卡通片「哆啦A夢」中的「胖虎」，形容是「死性不改，本性難移」，笑言胖虎今次沒有帶眼識人，又稱自己及中國人並非大雄，不會害怕、離開及任人欺負。

已被列入美國制裁名單的政務司長陳國基，則批評美方「以卑鄙的手法威脅香港法官」，不擇手段企圖推翻、改變香港的司法制度。

美議員提案制裁港官員，香港特首李家超、律政司長林定國嚴正回應。（中新社資料照片）

林定國指出，要教美國政客一句中國人的成語「同仇敵愾」，不論是政府、司法機關、兩法律專業團隊或是其他關心香港法治的人士都非常一致發聲，重申有堅決的決心在各自崗位各司其職。

林定國表示，要制裁自己尚可理解，惟美方建議的制裁名單中包括退休 法官和外聘大律師，反映有關議員是希望司法人員「心驚膽跳」，或是恐嚇有興趣為港府工作的法律人員不敢接受委聘。他批評，美方雙重標準的程度「令人震驚」，一方面指自己尊重法治、人權，另一方面威脅和破壞香港的司法制度。

對於被指國安法案件不設陪審團是祕密審訊，他認為，美方是無的放矢，現時以三名法官共同審理國安法案件取代陪審團審理，不同意無陪審團就是不公平審訊，強調法官審理國安法案件都是公開進行。

區議會選舉將在12月10日舉行，他提到，有不少市民對改革後的立法會有很多意見，「你批評說它不好，你試過再講啦，否則你對個制度不公平，對自己也不公平」，呼籲市民要參與投票 ，以表達對地區事務的關心。