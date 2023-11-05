周守仁履任樞機 盼用愛修和香港反送中傷口

天主教香港教區主教周守仁4日履任樞機，他說香港社會很多傷口未療癒，需要用愛修和。（中新社）

天主教香港 教區主教周守仁履任樞機，4日下午在半山聖母無原罪主教座堂舉行求恩彌撒，他說香港社會很多傷口未療癒，需要用愛修和。

樞機是教宗 治理天主教會上主要的助手和顧問之職務，由教宗親自任命，是天主教會各級神職人員中僅次於教宗的職位，故有「教會親王」之稱。該職通常由具主教銜的神職人員出任，他們通常也是重要教區的正權主教或是聖座重要部門的首長。

此前香港教區主教胡振中、陳日君、湯漢先後被被擢升為司鐸級樞機，周守仁早前到梵蒂岡出席擢升典禮，成為第四位來自香港的樞機。

周守仁在彌撒後說，香港2019年反修例風波後，社會有很多傷口未療癒，現時只是掩蓋著，需要用愛修和。指責他人犯錯很容易，但也應該反思自己有否犯錯，教會也要學懂聆聽和尊重不同聲音。

周守仁講道時希望社會及宗教賢達明白，他們的神聖尊嚴與罪婦在上帝大愛中並無差別。他反問上主子民會否把人拒諸門外，把別人視為「抵死」的罪人。說在上主面前，每人都是平等被愛，無分性別年紀、宗教信仰，政治或其他取向，包括性小眾，都會在十字架的大愛中被救贖，作為天主子民，要成為上主愛的橋梁，為修和及共融努力。

談到中梵關係，周守仁稱雙方可能有誤會，希望有更多溝通，避免因為彼此的假設影響關係。

主座教堂內有數百名信徒出席，包括前特首曾蔭權、林鄭月娥等和公務員事務局長楊何蓓茵。有信徒說，很榮幸香港再多一名樞機。

香港新聞組／香港5日電

香港01報導，就同樂運動會事件，周守仁說香港是多元社會，要有尊重，理解有市民感到不舒服，但希望他們容許別人有空間。

天主教香港教區公布，北京 教區主教李山應周守仁回訪邀請，將於14日訪問香港教區5天。周守仁說，李山訪港主要參觀香港的教區包括教區中心和修院等，互相認識幫助交流，中聯辦有積極提供協助。