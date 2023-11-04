留日發文宣揚港獨 港生判囚2個月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 一名女生在日本 留學期間，因在社交平台宣揚「港獨」，3日被香港法院判囚2個月。日本教授批評判刑太重，製造寒蟬效應，顯示學生在境外使用社交媒體也被監控。

綜合港媒報導，被判囚女生為袁靜婷，23歲，被控2018年9月至2022年5月期間，在社交平台發布13則內容包括「我是香港人，我主張香港獨立」、「中共未滅，何以為家」、「香港獨立 唯一出路」、「恐怖組織共產黨」等文章及附有港獨口號的頭像照片。

上述文章及照片中，有2則在香港發布，其餘11則在日本發布。

報導指出，袁靜婷今年2月返港換身分證，3月被香港警方國安處拘捕。相關文章一直留存在社交媒體上，沒有被刪除。

袁靜婷早前承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」，3日被香港西九龍裁判法院判囚2個月。

香港警方3月拘捕袁靜婷，沒有透露她的身分，後來日本教授阿古智子在媒體披露，並持續關注事件。阿古智子表示，「即使她被判一天刑期，都是極其嚴厲的」，沒必要判袁靜婷監禁，應該判罰款或緩刑，判她監禁是製造寒蟬效應。

她說，事件顯示「即使你在國外學習，也會發現自己在連社交媒體上的貼文受到監控，這樣會令學者或專家不想到香港工作，影響香港吸引人才，正在香港的學者也會更小心謹慎。

她認為，這次判決顯示香港不是一個可以自由做學者研究的地方。

阿古智子表示，日本政府、日本大學、文部科學省以及日本社會並沒有認真看待這個問題。該女生一些貼文內容是有關日本目黑區一家美術館舉辦的展覽內容。日本法律承認言論自由，除非有誹謗或鼓勵歧視成分，否則政府和司法部 門不會干預博物館的展覽內容。日本政府應對這項裁決提出強烈抗議。