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「港車北上」4個月出入境增近7倍 車主冀延陸路口岸

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港澳單牌車「北上」持續火熱，拱北海關2日表示，自今年1月1日「澳車北上」和7月1日「港車北上」政策落地實施以來，截至11月1日，拱北海關所屬港珠澳大橋海關已累計監管驗放進出境港、澳單牌車突破100萬輛次。其中，「港車北上」出行月均漲幅在1萬輛次左右，4個月間出入境輛次大增近7倍。

大公、文匯報報導，港車「北上」除了珠三角外，還遠赴粵東西北地區探親訪友、商務接洽及休閒旅遊。有香港車主倡「港車北上」盡快延伸至深港陸路口岸，完善構建粵港澳大灣區優質生活圈。

作為促進粵港澳大灣區互聯互通、推進大灣區建設的重要創新舉措，「澳車北上」、「港車北上」均經港珠澳大橋珠海口岸通關。今年以來，在港澳單牌車「北上」帶動下，珠海公路口岸車流量月均增長超過8.1%。拱北海關透露，目前已有超過4.3萬輛香港和澳門單牌車完成海關備案。

「『澳車北上』政策落地首月，經港珠澳大橋珠海口岸通行的澳門單牌車為0.7萬輛次，到今年10月已達11萬輛次。」港珠澳大橋海關有關負責人表示，「港車北上」實施首月，出入境的香港單牌車0.69萬輛次，到10月大幅增至5.3萬輛次，增長近7倍，口岸通車量連續突破新量級。

據港珠澳大橋邊檢站數據顯示，「港車北上」政策自7月1日實施以來，每月北上的香港單牌車平穩上漲，月均漲幅在1萬輛次左右。截至目前，該邊檢站已累計查驗香港單牌車超過11萬輛次。

今年中秋十一假期八天，港珠澳大橋珠海口岸進出境車輛達9.58萬輛次，同比增加逾一倍。「今年10月以來，『港車北上』、『澳車北上』通關量達到18.2萬輛次，環比增長21%。」港珠澳大橋邊檢站相關負責人表示，香港單牌車和澳門單牌車單日最高驗放紀錄分別為4200輛次和4900輛次，港澳單牌車已經成為大橋口岸通行主力。

另據明報報導，運輸及物流局長林世雄昨表示，首階段廣東省及澳門車輛不會進入市區，只可停泊人工島停車場，強調不會影響香港交通。次階段粵車在港自駕遊未有時間表，需先觀察首階段情况。

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