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港DSE考生看圖直抄 陳獨秀寫成秀獨陳 深圳誤寫深川

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港考評局2日出版2023年DSE《試題專輯》，輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等。繼去年有人亂答出席萬隆會議的中國總理為「李克勤」後，今年中國歷史科考生答案繼續笑料百出，其中卷二單元一，題目資料提供雜誌《新青年》的封面圖片，有考生疑不知創辦者為陳獨秀，更不知該雜誌是由右至左書寫，竟看圖片將《新青年》作者倒轉寫成「撰主生先秀獨陳（左至右誤抄）」，被形容是匪夷所思。

香港01報導，今年中史卷二，單元一20世紀中國傳統文化發展，其中一道題目提供三張資料圖，讓考生根據三份資料及援引史實，析論五四新文化運動出現背景。其中資料三，是1916年出版的雜誌《新青年》封面圖片，圖片寫有主撰人、要目等內容。

《試題專輯》提及，不少考生在答該題時，把五四新文化運動與五四政治運動混淆，把1919年5月4日的遊行示威情況，當成新文化運動背景，更對《新青年》內容及其作者群不甚了了。

專輯指出，考生抄錄另一道題目的資料，稱新文化運動是受十月革命影響出現，又受中國共產黨成立影響而誕生。專輯提到，最嚴重錯誤，是有考生看資料圖片，將《新青年》作者寫成「撰主生先秀獨陳（由左至右誤抄）」，被形容是匪夷所思。

專輯列舉，考生一如既往有混潦史實、張冠李戴情況，如誤把「楊虎城」作「楊國忠」、「汪精衛」當作「蔣介石」，誤認「王羲之」及「顧愷之」是唐代人；誤認馬禮遜是天主教傳教士，更誤將辛亥革命婦女「秋瑾」及「張竹君」，當成抗日戰爭時間人物。

此外，有考生回答簽署《馬關條約》的中日代表時，雖然大多能答對「李鴻章」及「伊藤博文」，但也有考生將日方代表寫成「明治天皇」，令人啼笑皆非。

專輯也提及，考生字體淆草、難辨識情況較去年普遍，錯誤字較多，尤其人名及地名，例如「楊虎城」寫成「楊虎成」、「林彪」作「林標」、「李大釗」寫作「李大鈔」，更有人把一河之隔的「深圳」，寫成「深川」。

香港 共產黨

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