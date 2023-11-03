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提供旅遊方便 香港、泰國支付系統12/4起互通使用

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港泰國預定於12月4日起互通使用對方的支付系統，以提供旅遊方便，香港金融管理局總裁余偉文昨天宣布，香港的「轉數快」和泰國的快速支付系統PromptPay將會互聯互通。

綜合港媒報導，屆時港人到泰國旅遊時，在當地超過800萬家商戶，可透過掃碼以香港的「轉數快」付款，並即時進行兌換。與此同時，赴港的泰國遊可以在一些接受「轉數快」支付的商戶，以PromptPay付款。他說，兩地正在商討細節，包括如何進行結算及兌換。

金管局昨公布3項新舉措，以鞏固香港金融科技實力，頭炮是香港「轉數快」（FPS）與泰國「 PromptPay」快速支付系統將於12月4日接通。第2項是推動代幣化在債券市場應用，第3項擬明年啟動「數碼港元」先導計畫第2階段試驗。

據公布，「轉數快」有超過1200萬名用戶，而PromptPay在泰國也十分普及。

「轉數快」是金管局於2018年推出的支付金融平台，由香港銀行同業結算有限公司負責運作，在個人及商企層面都能提供服務，以港幣及人民幣即時支付。

余偉文昨表示，就快速支付系統接通方面，正連結商討詳情，包括如何進行結算及兌換等，希望兌換可做到快捷，同時兌換價格具有競爭力。

金融界立法會議員陳振英相信，金管局揀選與泰國合作，基於香港跟內地、泰國及阿聯酋有開展「貨幣橋」項目，在央行之間試行數碼貨幣互通、結算，並取得成功經驗，同時金管局與泰國央行亦有長期合作，但估計未來一兩年內未必可擴展至其他港人旅遊熱點，因要推行有關做法，大前提是兩地要有成熟結算經驗。

在泰國居住多年的港人胡慧冲說，泰國非常流行電子支付，技術亦很成熟，此舉有助兩地旅遊發展。希望有關方面商討結算及兌換時，訂定兌換價不會太高，以免令人「望而卻步」。

泰國 香港 央行

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