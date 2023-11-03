大灣區融合 深港搶客消費、挖人才 港業者憂心忡忡

北京提出粵港澳大灣區計畫，但深圳與香港卻在旅遊消費及引才部分，出現競爭局面。（路透）

北京 方面提出粵港澳大灣區計畫，期待區內共融發展，但在這項計畫仍在落實之時，香港 與深圳近半年來卻在旅遊消費及吸引人才上出現競爭，引來港方警惕。

在旅遊消費部分，自從今年2月香港和內地逐 步恢復正常通關後，內地訪港旅客固然增加迅猛，但令人意外的是，香港卻也突然出現到深圳旅遊消費的熱潮。

資料顯示，香港與內地恢復正常通關後，以10月計算，截至28日，有542.8萬人次香港居民經各陸路口岸出境，入境則有571萬人次，相信當中大部分人是到深圳遊玩。

綜合媒體報導，造成這股熱潮的原因，大概是深圳消費便宜、餐館服務好、兩地往來方便、有新鮮感，加上當地較以前整齊乾淨，所以港人不排斥到當地吃喝玩樂，且包括年輕一代，這確是過去未有過的現象。

對於如此突如其來的大批消費群，據了解，深圳當局是竊喜不已，也為此於9月中發布21條促進當地消費的措施，部分專為港人提供便利，比如完善跨境支付、鼓勵餐館向港客提供易於閱讀的菜單等，以吸引他們北上消費。

深圳的上述舉措，卻令香港業者憂心忡忡，不少業者表示，近幾個月來，由於大批港人北上深圳消費，以及節假日遠赴海外旅遊，雖然香港迎來大批內地客填補，但缺了港人在本地消費，他們的生意大不如前。

香港歷經「反送中 」運動及3年疫情之後，不少專才移民，居港海外人士也紛紛離港，以致大批人才外流。為此，港府提出了新的吸引人才計畫，又完善過去已有的計畫，至今取得一定成效。

但據報導，深圳當局近日也似乎仿效香港的做法，公布吸納高品質人才政策文件，當中推出類似香港「高才通」措施，並以落戶補貼吸引境內外人才，符合資格的港澳人士也受惠。

港媒2日發表社論指出，此舉反映出深圳眼見香港挖走了一批高端人才，為了加快促進創科發展，也不惜加入搶人才行列。雖然相關文件未有具體細節，但從政策方向看，其目的在於爭奪高科技和新興產業高端人才，與香港「高才通」如出一轍。

社論強調，這是深圳繼9月推出多項措施鼓勵港人北上消費後，又與香港爭奪人才，顯示出深圳既視香港為合作夥伴，也同時是競爭對手。