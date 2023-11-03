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粵港「跨境通辦」108項服務便民 打響數字灣區建設頭炮

香港新聞組／香港3日電
港府創新科技及工業局2日與廣東省府簽署「粵港政務服務跨境通辦合作協議」，提供超過50項網上跨境通辦政務服務，便利兩地市民和企業；圖為香港「跨境通辦」自助服務機。（中新社）
港府創新科技及工業局2日與廣東省府簽署「粵港政務服務跨境通辦合作協議」，提供超過50項網上跨境通辦政務服務，便利兩地市民和企業；圖為香港「跨境通辦」自助服務機。（中新社）

為促進粵港大灣區政務服務和投資便利化，讓兩地企業和市民皆能享受簡易快捷的跨境服務。港府和廣東省人民政府積極推動粵港政務服務「跨境通辦」，昨在港舉行合作成果發布會，公布首階段兩地各推出54項共108項的服務，方便兩地居民就業辦事。創新科技及工業局局長孫東昨表示，香港政府提供的首批服務涵蓋稅務、公司登記、物業及車輛、個人證件及進入許可、福利及教育、醫療健康等範疇。

大公、文匯報報導，粵港兩地政府昨共同宣布多項「跨境通辦」合作成果，包括推出香港「跨境通辦」專題網站（https://www.crossboundaryservices.gov.hk/tc/home/index.html）和廣東「跨境通辦」服務專區（https://apps.gdzwfw.gov.cn/kytb-hk/#/），並於昨同步上線。香港及大灣區內地城市的居民及企業，可以通過網站／服務專區，瀏覽相關政務服務的資訊，隨時隨地可在線上辦理申請手續。

在其他「跨境通辦」便利措施方面，兩地政府亦已完成「智方便」與「廣東省統一身分認證平台」對接，讓香港居民可以透過「智方便」直接登入廣東省政務服務網和「粵省事」手機應用程式，更方便快捷地享用多項廣東省的政務服務。港府已在廣州市及深圳前海開設了「智方便」登記服務櫃位，以便利在內地工作及生活的香港市民無須回港亦可登記或升級「智方便+」。

廣東省政府亦會在港設置「粵智助」跨境通辦自助機，港府則計畫在2024年首季或之前於廣州市推出香港「跨境通辦」自助服務機，並逐步覆蓋大灣區內地9市。在孫東及廣東省人民政府副秘書長許典輝見證下，創新科技及工業局副局長張曼莉及廣東省政務服務數據管理局黨組成員魏文濤昨又共同簽署了《粵港政務服務「跨境通辦」合作協議》，落實進一步深化兩地政務服務的合作。

許典輝表示，兩地在「跨境通辦」取得突破，為服務兩地的科技產業、人才交流、教育、醫療、金融服務等領域，提供暢通便捷的辦事渠道。他形容今次發布會打響了數字灣區建設的「頭炮」。

廣東省政務服務數據管理局長楊鵬飛表示，粵港政府把兩地居民的身分認證歷史性打通，建成統一的線上跨境通辦服務專區，是一項開創性舉措，對未來兩地的政務服務，公共服務以及「數字灣區」的快速發展，奠定了堅實的基礎。

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