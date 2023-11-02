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「粵車南下」明年初上路 初期可抵香港機場 料刺激航班

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港與內地復常通關後，便利兩地往來的措施逐一出台。繼「港車北上」於今年7月1日實施後，「粵車南下」政策也有眉目。運輸及物流局局長林世雄昨透露，「粵車南下」預計明年初分兩階段推出，首階段廣東省汽車經港珠澳大橋抵港後，可停泊在香港機場島，駕駛者及乘客隨即乘坐國際航線外遊，或者利用港珠澳大橋口岸到訪香港。

綜合大公、文匯報等港媒報導，第二階段為全面開放內地客自駕來港遊玩。航空業界表示，相信措施有助增加香港航班需求量，吸引更多國際航線來往香港；旅遊業界認為措施對香港旅遊業有提振作用，建議特區政府做好大橋的交通配套接駁服務，例如提升的士服務質素。

目前香港領牌車輛已多達約81.6萬輛，汽車界代表擔憂「粵車南下」勢必塞爆香港，尤其是尖沙咀等鬧市車位嚴重不足；加上兩地駕駛習慣不一，且內地司機不熟香港法例，易有意外事故。業界建議僅讓南下粵車在關口泊車轉乘，以策萬全。

林世雄昨接受廠商會會長史立德訪問時表示，現時正積極與內地商討「粵車南下」，即廣東省汽車可自駕赴港，措施大概分兩階段落實，首階段料在明年初、港珠澳人工島的大型自動化停車場項目完工後實施，屆時可提供停車設施，讓廣東省的自駕遊客南下。

他們有兩種行程選擇，一是駕車到香港國際機場，將汽車停泊在機場島後，遊客自行乘車到禁區，再轉乘飛機前往外地；二是泊車後，遊客經港珠澳大橋口岸入境香港，逗留在大嶼山，甚至前往市區，等同澳門停車場的概念。

第二階段則是全面開放內地遊客自駕赴港，林世雄形容與「港車北上」安排相似，車輛可直接駛入香港，但他說香港始終地少人多，會與內地再商討，會考慮配額、範圍、道路承載力等。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，措施對香港旅遊提振有大作用，希望港府做好交通配套，例如內地旅客到達機場或港珠澳大橋泊車後，司機及乘客自然要轉乘其他交通工具進入香港國際機場或市區，「相關的交通轉乘配套要做好，例如在機場泊車的地點，可否設置在機場港鐵站附近？方便旅客轉乘列車。」

香港 自駕 航線

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