美研究報告：反送中案件懲罰過重 未成年66%被囚
美國喬治城大學研究人員發表有關香港「反送中」運動的檢控案件報告，指出有1萬人被捕、近3000人遭起訴，有82%遭處入獄服刑，且當中未成年占比「驚人的高」。
英國衛報報導，喬治城大學（Georgetown University）亞洲法中心（Center for Asian Law）學者陳駿（Jun Chan，音譯）、黎恩灝（Eric Yan-ho Lai）和凱洛格（Thomas E Kellogg）在報告中指出，2019至2020年間參與反對逃犯條例修訂草案運動（反送中運動）的港人，在刑事司法系統面對的待遇遠比當地和國際標準要來得嚴苛。
學者群在報告中表示：「在幾乎所有層面，2019年後的因應作為平均來說都要比先前社會運動的因應更具懲罰性，尤其是2014年的雨傘革命。」
根據政府統計數據，截至2022年8月，已有超過1萬名港人因與2019年反送中運動有關而被捕，近3000人遭起訴。喬治城大學學者對截至2021年7月31日結案的1500多起案例進行分析。
參與抗議的人士被起訴的罪行種類超過100種，包括非法集會、暴動、妨礙警察公務、襲警等。定罪者中有超過8成被判處入監服刑，相較之下，雨傘革命相關定罪者中，3成1遭處監禁。
反送中抗議活動在2019至2020年間持續了超過6個月，比2014年的雨傘革命要久得多。
「香港特別行政區維護國家安全法」2020年6月實施以來，截至今年9月已有280人被捕，其中包括前眾志祕書長黃之鋒和壹傳媒集團創辦人黎智英等知名人士。
然而，抗議活動過後被捲入刑事司法系統的抗議者中，大多數被控犯下較為尋常的罪名，許多人在審前已被拘留好幾個月。
喬治城大學的報告發現，2019至2021年間，刑事審判的平均等待時間增加了50%，來到287天，遠遠超出了100天的官方目標。
研究報告分析的案例中，有超過130名被告年齡不滿18歲，中位數年齡為23歲。而遭定罪的未成年者之中，逾66%遭處監禁，研究人員稱這樣的「未成年入獄率異常的高」。相較之下，在英格蘭和威爾斯，2021年被定罪的未成年人中僅5%遭處監禁刑罰。
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