美研究報告：反送中案件懲罰過重 未成年66%被囚

香港示意圖。(圖：shutterstock)

美國喬治城大學研究人員發表有關香港 「反送中 」運動的檢控案件報告，指出有1萬人被捕、近3000人遭起訴，有82%遭處入獄服刑，且當中未成年占比「驚人的高」。

英國衛報報導，喬治城大學（Georgetown University）亞洲法中心（Center for Asian Law）學者陳駿（Jun Chan，音譯）、黎恩灝（Eric Yan-ho Lai）和凱洛格（Thomas E Kellogg）在報告中指出，2019至2020年間參與反對逃犯條例修訂草案運動（反送中運動）的港人，在刑事司法系統面對的待遇遠比當地和國際標準要來得嚴苛。

學者群在報告中表示：「在幾乎所有層面，2019年後的因應作為平均來說都要比先前社會運動的因應更具懲罰性，尤其是2014年的雨傘革命。」

根據政府統計數據，截至2022年8月，已有超過1萬名港人因與2019年反送中運動有關而被捕，近3000人遭起訴。喬治城大學學者對截至2021年7月31日結案的1500多起案例進行分析。

參與抗議的人士被起訴的罪行種類超過100種，包括非法集會、暴動、妨礙警察公務、襲警等。定罪者中有超過8成被判處入監服刑，相較之下，雨傘革命相關定罪者中，3成1遭處監禁。

反送中抗議活動在2019至2020年間持續了超過6個月，比2014年的雨傘革命要久得多。

「香港特別行政區維護國家安全法」2020年6月實施以來，截至今年9月已有280人被捕，其中包括前眾志祕書長黃之鋒 和壹傳媒集團創辦人黎智英等知名人士。

然而，抗議活動過後被捲入刑事司法系統的抗議者中，大多數被控犯下較為尋常的罪名，許多人在審前已被拘留好幾個月。

喬治城大學的報告發現，2019至2021年間，刑事審判的平均等待時間增加了50%，來到287天，遠遠超出了100天的官方目標。

研究報告分析的案例中，有超過130名被告年齡不滿18歲，中位數年齡為23歲。而遭定罪的未成年者之中，逾66%遭處監禁，研究人員稱這樣的「未成年入獄率異常的高」。相較之下，在英格蘭和威爾斯，2021年被定罪的未成年人中僅5%遭處監禁刑罰。