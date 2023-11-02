香港刺激旅遊消費 贈遊客12.7美元餐飲券

搭乘張保仔號，可以從不同的角度欣賞維港夜色。（取材自港旅局）

踏入11月，香港 旅遊發局宣布，即日起向觀光 客派發價值100元（港幣，下同，約12.7美元）的餐飲券，並推出面向觀光客的觀光巴士夜遊優惠券。

香港旅遊發展局1日宣布，將向遊客贈送價值港幣100元的「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，總計派發100萬張。到訪香港的觀光客，即日起可在香港機場、西九龍高鐵站、尖沙咀天星碼頭或銅鑼灣的專櫃，免費領取餐飲消費券。憑券在傍晚6時後，在香港超過60間酒吧及1100間認可食肆消費，可即減100元。

香港方面還為觀光客推出「觀光巴士夜遊之旅」特別優惠，觀光客每晚6時半後可以20元乘搭三條指定觀光巴士路線，穿梭港島及九龍多個景點，欣賞香港夜景。

香港旅遊發局宣布，即日起向觀光客派發價值港幣100元的餐飲券。（中通社）

香港城巴公司說，繼早前提供全線獨營通宵巴士半價優惠後，11月2日至明年1月31日將開辦「人力車觀光巴士」特別夜景路線H2K，圍繞港島及九龍市區熱點，路線將提供「夜遊票」，讓顧客無限次搭乘雙層開篷巴士，收費100元。

此前，香港城巴公司開設的「人力車觀光巴士」，在白天設有 H1及H2 號線，途經港島荷李活道、銅鑼灣、金紫荊廣場、尖沙咀碼頭等旅遊熱點，顧客購買人力車觀光巴士全日票即可在同日內，無限次乘搭H1、H2 及 H2K 號線，售價為200元。

溫暖料足的煲仔飯，是不可錯過的香港宵夜。（取材自港旅局）

此外，提及夜生活，香港消夜文化絕不能錯過，包括「打邊爐」（即火鍋）、可大快朵頣的大排檔、或來碗溫暖料足的生滾粥或煲仔飯，或掃街牛雜、咖哩魚蛋、雞蛋仔，最後再來個楊汁甘露和芝麻糊糖水。

香港維多利亞港的璀璨夜景舉世聞名，位於尖沙咀的星光大道 不但沿路可覓得巨星們的手印，更能飽覽城市壯觀的天際線風光。處長徐維妮特別推薦去年全面開放的炮台山東岸公園主題區，可以在防波堤以近乎360度飽覽維港風景，大型藝術裝置「Victoria Harbour」字樣是訪港時最新的打卡地標。