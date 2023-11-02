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Q3香港GDP4.1%遠低預期 全年難保4 9月零售按年升13%

香港新聞組／香港2日電
在訪港旅遊業和私人消費支持下，香港9月零售銷售按年升13%。（中新社）
在訪港旅遊業和私人消費支持下，香港9月零售銷售按年升13%。（中新社）

港府統計處昨公布今年第三季的本地生產總值（GDP），較上年同期實質上升4.1%，遠低於市場預期；總結今年前3季，香港GDP增長2.8％，第4季增速需要有7.5％，顯示全年達到預估的4％低標有難度。港府將於10日公布今年經濟修訂預測。

綜合港媒報導，私人消費開支方面，第三季按年實質升6.5%。第三季貨品出口總額與上年同期比較錄得8.6%的實質跌幅，較第二季15.1%的跌幅有所收窄，貨品進口在第三季實質下跌6%。本地固定資本形成總額與上年同期比較實質上升18.2%。

政府發言人表示，根據預先估計數字，實質本地生產總值在第三季按年增長4.1%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.1%。

此外，港府昨日亦公布香港2023年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元（港幣，下同，約40.6億美元），按年上升13%，低於市場預期升13.8%。8月的零售業總銷貨價值的修訂估計，按年上升13.7%。與2022年同期比較，2023年首9個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，上升18.6%。

港府發言人表示，在訪港旅遊業和私人消費支持下，香港經濟在今年第三季繼續恢復，9月零售業總銷貨價也按年繼續明顯上升，不過地緣政治緊張、金融狀況偏緊、外圍環境困難，將續令貨物出口、投資和消費氣氛受壓。展望未來，訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業。住戶收入持續改善和港府多項支援措施，包括「香港夜繽紛」等將提供支持。

9月的零售業總銷貨價值中，服裝的銷貨價值按年升41.5%，銷售最勁；內地旅客鍾情的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升27.3%。

網上銷售占11%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為35億元，按年上升22.0%。8月的零售業網上銷售價值的修訂估計，按年下跌9.5%。與2022年同期比較，今年首9個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計，下跌2.3%。

今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計，下跌3.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計，則下跌4.2%。

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