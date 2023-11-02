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深圳挑22顆雞眼 2港男花180美元：感覺被劏了

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

不少港人一到假日北上消費，尤其最喜歡按腳做SPA減壓。不過近日有網民在社交平台發警世文，指日前到深圳東門一帶按腳，卻遇上技師指他生雞眼，可以幫手清除但需每粒計錢，最後他和另一位友人合計花了逾千港元，大呼被騙。

香港01報導，近日有網民在深圳及大灣區黑店大全臉書群組以「東門玩樂變羊鼓？！大家上去要留神。東門警世文」為題發帖文，指日前光顧老街站A出口的萬達商場的腳底按摩店，他跟朋友感疲倦，便打算隨便到一間按摩店光顧40元（港幣，下同，約5.1美元）的腳底按摩服務。

PO主指進店後，男師傅服務在浸腳後表示，他們二人的腳都有雞眼，挑雞眼一粒收費60元，更指是全包，PO主認為便宜便答應去除雞眼，過程也很快完成。「最後付款時，師傅告訴我要580（因為有8粒雞眼），我朋友820（有14粒雞眼）」，二人最後一共挑了22粒雞眼，共付1400元（約180美元），「我們都驚訝了，因為沒有料到腳底有這麼多的雞眼。」PO主指認為自己也有錯，沒有問清楚詳情，對方亦沒有講清如何收費詳情，坦言有被劏感覺，建議大家如做類似的服務，要詳詳細細問清楚。

帖文一出不少網民均同情PO主被劏經歷，質疑樓主和其朋友哪來這麼多雞眼，「14粒雞眼？真的要坐輪椅返去嚟」、「14粒雞眼的腳不就像榴槤了」、「雞眼不是會痛嗎?有這麼多雞眼還能走路」、「哪有可能呀，腳枕當雞眼？」，對於男技師的挑雞眼數目甚質疑。

雞眼其實是腳部厚繭更進一步摩擦而成，其實是更深層的繭，在長期壓迫之下破壞了皮膚內層，所以一碰到就會痛。雞眼多呈半透明狀，而且中間有「小白點」，是因為組織液已經滲入進去，看起來就像雞的眼睛，故稱為「雞眼」。

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