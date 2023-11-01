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中聯辦：愛國者非靠喊2句口號 有錯者轉變立場要看行動

香港新聞組／香港1日電
香港新一屆區議會選舉提名結束，中聯辦主任鄭雁雄表示，非愛國者不應有參選資格。（中通社）
香港新一屆區議會選舉提名結束，中聯辦主任鄭雁雄表示，非愛國者不應有參選資格。（中通社）

香港新一屆區議會選舉提名前天結束，傳統民主派成員未能入閘。港府昨舉辦「完善地區治理，共創美好社區」研討會，中聯辦主任鄭雁雄致辭稱，非愛國者不應有參選資格，但歡迎有錯失的人轉變到愛國愛港立場，轉變「要時間，要看行動」，非喊兩句口號就可。特首李家超則表示，要將反中亂港分子排除在特區治理架構外，若有意參選者未獲提名，應優化自己。

明報報導，基本法委員會副主任黃玉山及前副主任譚惠珠等約300人出席「完善地區治理」研討會，各人獲發2021年底國務院發布的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。鄭雁雄表示要「徹底終結」反中亂港分子經選舉進入特區治理架構的歷史。他指出，愛國者有公認標準，判斷愛國者「既要聽其言，更要觀其行，不可能昨天還在反中亂港，今日喊兩句口號，就搖身一變成愛國者」。鄭又提及，允許並歡迎「有錯失的人」轉變到愛國愛港立場。

據報導，李家超昨在同一場合稱，區議會參選人多元，但「肯定沒有企圖利用區議會席位意圖危害國安的反中亂港分子」，反映制度發揮作用，令區議會掌握在愛國者手上。他又稱，《基本法》規定區議會本質是「非政權性」的諮詢機構，討論區議會中的「所謂民主成分」是偽命題，並質疑過去港英港府開放更多直選議席是「別有用心」。

報導指出，對於提名門檻是否過高，李出席行會前回應，參選人爭取提名的過程未成功，便應「繼續優化自己」，強調新區議會制度有助「從中選優」，現行標準是為選出最優秀區議員。

報導引述劉兆佳表示，難以評估過渡成「愛國者」需時多長，惟有關人士需展示對過去的深刻反省及懊悔。他補充，某些政團有立法會議員，不等於其成員便可參與區選，因三會成員未必認識他們，繼而信任為「愛國者」，預料熟悉有關政團後，取得提名的機會增加。

報導說，除了民主派，新思維亦無法取得足夠提名，主席狄志遠表示，有信心該黨符合「愛國者」要求，是次無法取得提名亦不會改變路線，認為三會成員不提名受不同因素影響。

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