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香港民研：特首評分52.9 民生、經濟滿意率都下跌

香港新聞組／香港1日電
民研發布特首評分為52.9分，支持率有53%，較9月調查下跌2個百分點。（中新社）
民研發布特首評分為52.9分，支持率有53%，較9月調查下跌2個百分點。（中新社）

香港民意研究所發表特首評分，10月3日至25日最新調查得到52.9分，較9月7日至19日的調查輕微上升0.3分，有13%受訪者給予0分。

香港01報導，民研在10月3日至25日收集了1003個樣本，特首評分為52.9分。支持率有53%，較9月調查下跌2個百分點，反對率為28%下跌3個百分點，支持率淨值為25個百分點大致不變。港府滿意率淨值下跌4個百分點

至於港府表現，滿意率為44%，按月跌1個百分點，不滿有41%上升4個百分點，滿意率淨為2個百分點，下跌4個百分點。

民研問到對於現時情況的滿意率，對於政治狀況滿意率有37%，較7月11至21日調查上升4個百分點，政治狀況不滿率有43%，下跌4個百分點，滿意率淨值為負6百分點，上升8個百分點。

民生狀況滿意率為33%，下跌2個百分點，不滿率有50%上2個百分點，滿意率淨值為負17個百分點，下跌4個百分點。

經濟狀況滿意率為25%，下跌5個百分點，不滿率有56%，上升3個百分點，滿意率淨值為負31個百分點，下跌8個百分點。

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