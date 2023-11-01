港再截獲2批南亞人蛇 9天逮捕7批共108人

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 近日出現南亞「人蛇」偷渡 潮，繼西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣等地發現非法入境 者後，昨日上午再發現兩批，其中一批13名孟加拉男子在石鼓洲被截獲。不足兩小時後，在大嶼山二澳發現至少6名懷疑非法入境者，警方最終在南涌村及港鐵東涌站截獲合共兩名懷疑人蛇，這是警方在9天內截獲的第七批南亞非法入境者，累計拘捕108人。

綜合文匯報、香港01報導，昨日上午8時25分，一名孟加拉男子報案指，自己與同伴被困大嶼山南部對開石鼓洲一工地內，缺水缺糧需要協助。警方派員登島調查，在石鼓洲水塘一帶截獲13名孟加拉籍非法入境者，因船隻難以靠岸，需港府飛行服務隊直升機到場協助。

昨日上午10時12分，有行山客在大嶼山二澳一帶，發現約六、七名

南亞漢，懷疑他們是剛抵埗的非法入境者。警方其後在南涌村附近截獲一名巴基斯坦裔男子，及在港鐵東涌站截獲一名印度裔男子。其餘非法入境者仍然在逃，警方正繼續搜索。

消息指，13人向中間人支付80萬孟加拉幣（約5.6萬港元、7156美元），帶他們從孟加拉偷渡到香港。他們於上月25日由故鄉乘搭飛機到中國昆明，然後轉乘火車前往廣州，再經的士到達一個不知名的碼頭。

前晚約8時，他們於碼頭登上快艇越境進入香港境內，被安排在石鼓洲落船，懷疑在島上風餐露宿整整一夜，無水無糧加上不清楚自己的位置，只好於昨晨8時許求救。

上周六（28日）早上9時15分，警方接報指蒲台島石灘有人揮手求救，水警到場發現島上共有28名未能出示有效身份證明文件，相信是非法入境者，當中18人為孟加拉裔、3人為巴基斯坦裔、7人為印度裔。最後他們分批由港府飛行服務隊用直升機，及水警船接走。