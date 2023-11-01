港醫科生撞騎士致重傷囚10月 法官：不因被告背景仁慈

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 23歲醫科生駕駛「寶馬」私家車載女友回家時，疑因看錯交通燈撞倒一駕電單車，該車司機被撞至腦及頸椎受創，意外後嚴重認知障礙及上肢行動不便。醫科生早前經審訊被裁定危駕罪成，他堅稱非故意衝紅燈，又指這意外亦令他要延後實習，他與其姊更患上抑鬱症。

綜合香港01、明報報導，法官昨在區院（移師至荃灣法院）判刑指出，雖然接納被告非故意衝燈，亦明白被告有行醫濟世的抱負，但法律面前人人平等，法庭不能一面倒憐憫他們，強調法庭有責任執行公義，讓犯罪者就罪行付出代價，以撫平受害人的傷痛，不能因被告是一名醫科生而得到優待或特別仁慈，判被告入獄10個月並需停牌兩年，取消其駕駛資格兩年，並需自費完成駕駛改進課程。

被告潘培峰被指去年4月27日晚在將軍澳環保大道與康城路交界與電單車相撞。被告今年取得中大內外全科醫學 士學位，辯方求情稱，被告因本案延至明年實習，又稱被告品學兼優、屢獲獎學金，親友和老師對他讚不絕口，望法庭輕判。

法官陳炳宙接納被告不是蓄意衝紅燈，但他看兩盞紅燈的其中一盞直行綠燈亮著就開車右轉，十分危險。陳官認為被告違反近在咫尺的交通燈號，令無辜司機重傷，是完全沒專注、徹底地無資格駕車。

陳官續稱，事主入院時腦出血和頸椎骨折，因而出現認知障礙和上肢行動不便，理解文章和持筆書寫有困難，留醫近5個月。事主能夠保住性命實屬僥倖，預料康復過程漫長。

陳官表示，明白被告懷有抱負，判監阻礙他實習，但不能對他特別仁慈，也不會因他和胞姊患抑鬱症而減刑。陳官提及，監禁10個月不會令被告成為醫生的願望落空，曾有醫學院畢業生因破壞社會安寧罪行判囚，被其所屬專業團體處罰停牌半年，因此相信被告可利用醫學知識服務社會。