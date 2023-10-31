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港房屋供應10年目標 增至44萬伙 公營屋占30.8萬個

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府施政報告提出多項房屋供應措施。困擾香港多年的「上樓難」問題，漸見紓解曙光。港府跟進施政報告，昨日公布《長遠房屋策略》周年進度報告，顯示未來10年公私營房屋總供應目標為44萬個單位，比去年訂立的目標多一萬個單位，當中公營房屋占30.8萬個。

文匯報報導，有研究房屋的專家表示，若港府能按目標落成相應公營房屋單位，相信有助縮短公屋輪候時間，預計公屋平均輪候時間能由目前5.3年，回落至2027年的4.6年。亦有專家建議，精簡公屋編配流程，若每個公屋單位能縮短兩三個月編配時間，估計能大大加快整個公屋輪候冊的流轉速度。

港府昨日公布《長遠房屋策略》最新的周年進度報告，預料未來十年（即2024/25至2033/34年度）公私營房屋總供應目標為44萬個單位，比去年就2023/24至2032/33年度十年目標多1萬個單位。

最新的公營房屋供應目標為30.8萬個單位，其中21.6萬個單位為公屋或綠置居單位，9.2萬個為其他資助出售房屋單位。私營房屋供應目標則為13.2萬個。

團結香港基金副總裁葉文祺昨表示，未來十年總房屋供應目標，比去年的同一估算多出1萬個單位，而房屋局早前公布的未來5年公營房屋預測建屋量為14.18萬個單位，整體亦較上一個五年期預測增加約1.3萬伙。他認為這些政策有助於縮短公屋上樓的時間，若未來5年有關單位如期落成，估計在2027年，公屋輪候時間或能下跌至4.6年。

另據大公報報導，《北部都會區行動綱領》出爐，北都發展開新篇，成為香港經濟新動力。港府昨日公布《北部都會區行動綱領》，提出以產業導向規畫北都發展，把3萬公頃用地畫分為四大區域，合共提供逾50萬個新住宅單位，以及50萬個新工作職位。港府目標是明年或之前完成新土地項目規畫，2027年或之前啟動收地程序，最遲2032年完成四成土地平整工作及落成四成新增單位。

香港

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