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香港東鐵線傳跳軌 三小時兩人喪命

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港鐵東鐵線昨日三小時內發生兩宗跳軌自殺事件，導致列車服務兩度受阻共逾兩小時，其間港鐵雖然有安排接駁巴士緊急疏導乘客，但中午粉嶺站事故發生後，沿線因有大量乘客要轉乘接駁巴士出現人龍，一度有人鼓譟。立法會議員田北辰在社交平台指出，事件顯示人命關天，港鐵應加快東鐵線全線加裝幕門進度。

文匯報報導，昨日中午12時45分，一名男子在往金鐘方向的月台突然跳落路軌，頓被埋站列車的左邊車頭撞中及捲入車底，車長見狀立即煞停列車及報案。警員及消防員到場在車底將事主救出，惜已證實當場死亡，其遺體則被抬上月台交由警方進一步調查。警方事後在月台找到一只拖鞋和一個綠色斜背袋，相信屬於姓黃（67歲）死者，但在現場並無發現遺書。警方已列作自殺案跟進，死因有待驗屍確定。

詎料相隔僅約三小時，在東鐵線九龍塘站往金鐘方向2號月台，昨日下午3時45分亦發生有人墜軌被捲入車底事件，東鐵線列車服務再度受阻。港鐵一度宣布往來旺角東站與大圍站的列車服務暫停，並提供免費接駁巴士來往九龍塘站及沙田站，沿途經大圍站疏導乘客。其間消防員在九龍塘站月台車底救出一名昏迷的20歲外籍女子，急送廣華醫院搶救，惜證實不治，警方列作自殺案跟進。至下午4時49分，列車服務逐步回復正常。

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