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新盤搶客 港府「減辣」首周末二手成交冷清

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府施政報告宣布樓市「減辣」後首個周末，雖然有不少準買家四出看樓覓「筍盤」（優質廉價樓盤），惟新盤亦即時提速搶客，搶去市場購買力，令二手交投未見明顯回升，反倒更顯冷清。各代理統計，剛過去周末（10月28至29日）十大屋苑買賣交投悉數為單位數，市場不少個案是減價或蝕讓成交。財政司司長陳茂波指出，目前樓價有秩序調整、從高位下滑，相信價格由市場調節較為合適。

文匯報報導，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，施政報告為樓市「減辣」，不但3大辣招同時寬減，而且提出「先免後徵」吸引專才入市，樓市重拾動力，帶動施政報告後首周末二手看樓氣氛不俗。惟部分屋苑筍盤被消化，而且新盤受惠施政報告減辣措施，多個一手盤隨即提速起動，隨著更多一手盤低價推售，將吸納市場釋放的購買力，搶占二手客源。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦認同樓市「減辣」屬正面訊息，市場氣氛有所好轉，看樓量亦明顯增加。他指，整體成交雖未見急增，但筍盤仍具承接力，加上減辣後新盤積極起動，部分購買力流向一手，令十大屋苑成交回落。

美聯十大屋苑周末錄7宗成交，較上周少3宗；中原錄6宗成交，較上周末少4宗；香港置業錄3宗成交，較上周末少2宗。至於利嘉閣成績最好，但亦僅9宗成交，較上周末微增1宗。

與此同時，二手繼續錄得蝕讓及劈價成交，反映樓市信心仍未完全恢復。中原地產首席分區營業經理丘漢偉表示，荃灣尚翠苑B座中層12室業主認為施政報告「減辣」力度不足而看淡後市，適逢有買家帶票議價，最後成交樓價及呎價均創屋苑今年新低。

樓市自25日「減辣」後已調低部分稅率，惟交投未見明顯增加。財政司司長陳茂波指，香港樓價在兩年間跌約17%，但交投量仍較低，未見市場出現恐慌，認為「目前樓價有秩序調整、從高位下滑」，青年較易置業，市民較易換樓。他強調，只要樓價調整不造成金融安全隱患、銀行體系危險和信心危機，相信價格由市場調節較為合適。他坦言「現時樓價仍然是貴」。

香港

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