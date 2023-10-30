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「鬼怪」搞旺香港蘭桂坊「氣氛較內地好」

香港新聞組／香港30日電
蘭桂坊萬聖節每年都吸引世界各地大批遊客慕名而來。（中新社資料照片）
蘭桂坊萬聖節每年都吸引世界各地大批遊客慕名而來。（中新社資料照片）

31日是萬聖節正日，不過29日適逢星期日，已有不少人提早到中環蘭桂坊慶祝萬聖節，街上到處都是「厲鬼」及大小「鬼怪」，部份人更是精心打扮，務求要夠嚇人。

香港01報導，有內地旅客晚上特意到蘭桂坊感受節日氣氛，她認為蘭桂坊很有節日氣氛，因為香港市民對於萬聖節的參與度較內地多，加上今年疫情完結，不用再戴口罩，「終於可以化裝了。」

昨晚7時左右蘭桂坊已擠滿人群，不少人都盛裝打扮出席，現場亦有多名警察維持秩序，不過昨日街道未實施人流管制，而停泊於蘭桂坊外的劍齒虎裝甲車亦成功吸引不少市民打卡，亦有不少人與站崗警員打卡合照。

遊客在香港蘭桂坊歡度萬聖節。（中新社資料照片）
遊客在香港蘭桂坊歡度萬聖節。（中新社資料照片）

蕭小姐昨晚特意與朋友由深圳到蘭桂坊慶祝萬聖節，更特意打扮成名畫《戴珍珠耳環的少女》，她認為蘭桂坊很有節日氣氛，因為香港市民對於萬聖節的參與度較內地多，加上今年疫情完結，不用再戴口罩，「終於可以化裝了。」她又表示31日萬聖節正日當日會再到港，到海洋公園慶祝萬聖節。

黃女士及女兒黎小朋友認為今年的萬聖節氣氛很好，她們先到中環街市慶祝，然後再到蘭桂坊感受氣氛。她們表示今年是首次到蘭桂坊，黃女士指小朋友今年剛過9歲，年齡上適合到蘭桂坊慶祝萬聖節，加上疫情已經完結，終於可以不用戴口罩。黎小朋友則很喜歡在萬聖節拍照留念及接收其他人派的糖果。

梁同學亦於昨晚到蘭桂坊興祝萬聖節，她打扮成《名偵探柯南》的角色「怪盜基德」，梁同學認為今年的氣氛相當好，特別是過去數年受疫情影響，較為失色。梁同學又提到前晚亦有到場，指前晚更多人，氣氛更好，「有些人明天要上班。」

萬聖節 疫情 口罩

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