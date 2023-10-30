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過關大鬆綁 港出入內地「黑碼」傳下月取消

香港特派員李春／香港30日電
11月1日起有望取消內地出入境健康申報。圖為大批旅客乘從落馬洲站經口岸入境深圳時，掃碼進行健康申報。（中新社資料照片）
11月1日起有望取消內地出入境健康申報。圖為大批旅客乘從落馬洲站經口岸入境深圳時，掃碼進行健康申報。（中新社資料照片）

實施近4年、被香港人稱為「黑碼」的中國內地出入境健康申明卡，自新冠疫情爆發以來至今仍需出示，近兩天傳出消息將很快取消。香港旅客周六起發現，香港高鐵站的陸方刷碼（掃碼）裝置已經停用。

疫情後開關，內地出入境需要提交健康申明卡，主要透過手機掃碼。「黑碼」要求適用於所有港澳台及外籍人士，在內地所有口岸都有掃碼或填寫紙張卡的要求。

春節後香港進出深圳人士增多，港人對「黑碼」引來困擾有太多意見，曾透過香港區人大代表要求深圳取消，深圳方回應是官方行為，但其後中國海關總署回應說會「優化」填報要求，9月16日起入境申報內容由18項減至10項。最新傳出消息，中國海關總署最快11月1日起取消「黑碼」，若旅客出現發燒、咳嗽等個人不適症狀，只需要在場主動向海關官員申報。

香港旅客在社交平台上說，香港高鐵口岸西九龍站，昨天返港時站內內地海關方的掃描「黑碼」儀器沒有開啟，有內地海關人員站在儀器附近，提醒旅客入境不需要掃描。但通往深圳的陸路口岸羅湖，仍要求掃描「黑碼」。

香港區人大常委李慧琼稱，她向中國海關總署了解，當局正就相關安排，進入最後審批階段，對11月1日取消「黑碼」有信心，這將是大好消息，可進一步方便兩地人員往來。

香港新聞組／香港30日電

另據明報報導，工聯會立法會議員鄧家彪期望港府採取更多措施便利香港居民過關往返內地，包括增設更多24小時口岸，例如深圳灣和蓮塘口岸，引入澳門青茂口岸「兩地一檢」通關模式，即只需要排一次隊完成通關程序，建議在落馬洲口岸落實，並在大型口岸增設「人面辨識」特快過關通道，促進港深生活融合。

有港人昨經高鐵西九龍站入境內地毋須掃描黑碼，據報導，內地口岸職員透露下月1日起會取消「黑碼」，但昨日因人多才毋須掃碼。

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